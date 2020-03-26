ABD'de Koronavirüs'ü "bilinçli bir şekilde" yayan bireyler terör suçlamasıyla yargılanabilecek

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ABD Adalet Bakanlığı kaynaklı bir bildiriye göre, yeni tip Koronavirüs'ü bilinçli bir şekilde yayan bireyler terör suçlamalarıyla yargılanabilecek.

Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen tarafından federal kolluk kuvvetleri ve avukatlara gönderilen bildiride Koronavirüs'ün "yasal biyolojik ajan" tanımlarına uyduğu belirtildi. Rosen'in gönderdiği bildiride "Covid-19'u ABD vatandaşlarına karşı kullanma tehdit ve girişimleri tolere edilemez" ifadeleri yer aldı. Virüsü bilinçli bir şekilde yaymanın terör suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

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Ülke çapındaki avukatlara gönderilen bildiride aynı zamanda Koronavirüs'e ilaç olduğu iddia edilen ve internette satılan ürünlerle ilgili de yaptırımlar uygulanacağına işaret edildi.

ABD'de 64 bini aşkın yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor ve 900'den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.