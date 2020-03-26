ABD'de öksürüklü 'Koronavirüs şakası'na terör suçlaması

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir süpermarket çalışanının yakınında öksürüp, "Bende Koronavirüs var" diyen adama, "terör tehditi" suçlaması yöneltildi.

New Jersey eyalet başsavcısı Gurbir S. Grewal'ın açıklamalarına göre 50 yaşındaki George Falcone, Manalapan kasabasındaki Wegmans marketinde alışveriş yaparken, bir çalışan tarafından kendisine ve yemek standına çok yakın durduğu için uyarıldı.

Yetkililer, Falcone'un bu uyarıdan sonra çalışana daha da yaklaştığını ve öksürüp, gülerek, "Bende Koronavirüs var" dediği aktardı. Falcone'un daha sonra çalışanlara, "Bir işiniz olduğu için şanslısınız" dediği belirtildi.

Falcone, New Jersey eyaleti tarafından üçüncü derecede "terör tehditi" yapmak ve adaletin yerine getirilmesini önlemekle suçlandı. İkinci suçlamanın gerekçesinin Falcone'un 40 dakika boyunca polise kimlik göstermeyi reddetmesi olduğu belirtildi.

50 yaşındaki adam iki suçtan da suçlu bulunursa 7 yıla kadar hapis cezası ve 26 bin dolar para cezası alabilir.

Dün Avustralyalı bir adam, arkadaşı video çekerken polise "şaka yaptığı" için kısa süreli olarak gözaltına alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre 21 yaşında bir adam, arkadaşıyla beraber Coffs Harbour'daki polis karakoluna girdi. Genç adam, karakolun içinde 71 yaşındaki bir polis memurunun üzerine öksürdü ve yeni tip Koronavirüs taşıdığını söyledi. Arkadaşı olayı telefonuyla kaydetti.