ABD Başkanı Trump, vücuda dezenfektan enjekte etme önerisinden vazgeçti: Kinaye yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı bir tedavi yöntemi olarak dezenfektanların insan üzerinde kullanılmasını önerisinde "kinaye yaptığını" söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, tepki çeken dezenfektan önerisine ilişkin "Gazetecilere tıpkı sizin yaptığınız gibi, sırf ne olacağını görmek için kinayeli bir soru soruyordum" ifadesini kullandı.

Dün Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün brifinginde İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı William Bryan, yaptıkları araştırmalar sonucunda güneş ışınlarının ve sıcaklığın yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını yavaştıkları sonucuna vardıklarını ifade etmişti. Araştırmadan sonra hazırlanan panoda dezenfektanların da günlük kullanımda etkili olduğu belirtilmişti.

Trump brifing sırasında güneş ışığıyla ilgili bulgulara değinerek Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Koordinatörü Dr. Deborah Birx'e, "Peki vücuda ultraviyole veya çok güçlü bir ışık tutsak? Herhalde bunu test edeceksiniz..." demişti.

Trump daha sonra da dezenfektanla ilgili olarak, "Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu içeri enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" diye konuşmuştu.

Açıklamalardan sonra kafasını işaret eden Trump, "Ben bir doktor değilim, ama iyi bir 'bak sana ne diyeceğim' insanıyım" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Amerika'da en çok kullanılan dezenfektan markalarından biri olan Lysol'un üretici firması Reckitt Benckiser, "Dezenfektan ürünlerimiz, hiçbir koşulda, enjeksiyon, ağız yolu veya başka yollarla insan vücuduna sokulmamalı" şeklinde bir açıklama yayınlamıştı.

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