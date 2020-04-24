Trump'ın 'önerisi'nin ardından ABD Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Vücudunuzun içine hiçbir şekilde dezenfektan sokmayın

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ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nin Komiseri Dr. Stephen Hahn, Başkan Donald Trump'ın "dezenfektan enjeksiyonun Covid-19'la mücadelede etkilerinin araştırılması" yönündeki tavsiyesinden sonra, canlı yayına çıkıp dezenfektanın herhangi bir şekilde vücuda sokulmaması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün de bir üyesi olan Dr. Hahn, CNN canlı yayınında, "Kesinlikle dezenfektanın herhangi bir şekilde vücuda sokulmasını tavsiye etmem" dedi.

Avustralya Sağlık Bakanı da ülkesinde katıldığı bir televizyon programında, "Dezenfektan enjeksiyonuna karşı uyarıda bulunmak isterim. Bu çok zehirli olabilir" dedi.

Dün Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün brifinginde ABD Başkanı Trump, "Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu içeri enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" diye konuştu.