Trump'ın 'önerisi'ne üretici firmadan yanıt: Dezenfektan enfekte etmeyin, içmeyin, kullanım kılavuzunu okuyun

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi olarak "Dezenfektanın virüsü yok ettiğini görüyorum. Bunu enjekte etmenin bir yolu var mı?" sorusuna üretici bir firmadan yanıt geldi. Dettol isimli dezenfektanları üreten firma, ABD Başkanı'nın sözlerinin ardından "Vücudunuza hiçbir durumda dezenfektan enjekte etmeyin" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında yankı uyandıran bir öneride bulundu. Trump, toplantıda ""Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu içeri enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" dedi.

TIKLAYIN - Trump'ın 'önerisi'nin ardından ABD Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Vücudunuzun içine hiçbir şekilde dezenfektan sokmayın

Trump'ın önerisinden sonra ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yiyecek ve İlaç Yönetimi'nin Komiseri Dr. Stephen Hahn, vücuda asla dezenfektan sokulmaması gerektiğini söyledi.

Lysol ve Dettol isimli dezenfektanları üreten Reckitt Benckinser isimli firma ise "hiçbir koşulda" diye vurgulayarak vücuduna dezenfektanın enjeksiyon, sindirim ya da herhangi bir yolla sokulmaması gerektiğini söyledi. Firma, "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" dedi.