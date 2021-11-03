"ABD askeri" diye gemide görevli sivil personelin kafasına çuval geçiren 17 TGB'li serbest bırakıldı

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

6. Filo'ya ait savaş gemisinin İstanbul Sarayburnu'na demirlemesinin ardından TGB üyeleri, gemiden inen bir kişinin başına çuval geçirdiklerini duyurmuştu.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kişinin "ABD askeri" olduğunu iddia ederek, şu açıklamada bulunmuştu: "Sarayburnu’nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD’nin kaos planlarına, Amerika’nın taşeronları FETÖ ve PKK’ya, Türkiye’yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD’ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik."

Çuval olayı nedir?

Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerler ve yanlarındaki peşmergeler, 4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve Türkmen mihmandarların bulunduğu karargâhı bastı. Başlarına çuval geçirilen Türk askerleri, 60 saat süresince alıkonularak sorguya çekildi.

Operasyon için ABD'nin en önemli milli bayramı olan 4 Temmuz (Bağımsızlık Günü - Independence Day) tarihinin seçilmiş olması, bu şartlarda konuyu süratle ve diplomatik tarzda çözüme kavuşturabilecek yetkili Amerikan makamlarına ulaşmanın uzun sürmesi ve Türk askerlerinin bu yüzden 60 saat gözaltında bekletilmeleri, Amerikan askerlerince küçük düşürücü kasıtlı hareketlere başvurulmuş olması, "Çuval olayı"nın bir provokasyon olduğu görüşlerinin dile getirilmesine sebebiyet verdi.