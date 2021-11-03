TGB'nin kafasına çuval geçirdiğini iddia ettiği "ABD askeri" sivil personel çıktı!

İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB), "ABD askerinin başına çuval geçirdiğini" iddia ettiği eylemdeki şahsın, askeri gemide görevli bir sivil olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) “ABD askerinin başına çuval geçirdiğini” öne sürdüğü eylemle ilgili bir açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında "başına çuval geçirilen" kişinin sivil personel olduğu belirtildi.

Açıklama şu şekilde: "Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

6. Filo'ya ait savaş gemisinin İstanbul Sarayburnu'na demirlemesinin ardından TGB üyeleri, gemiden inen bir kişinin başına çuval geçirdiklerini duyurmuştu.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kişinin "ABD askeri" olduğunu iddia ederek, şu açıklamada bulunmuştu: "Sarayburnu’nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD’nin kaos planlarına, Amerika’nın taşeronları FETÖ ve PKK’ya, Türkiye’yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD’ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik."

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