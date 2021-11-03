Eski AKP milletvekili Metiner’den TGB eylemine destek: ABD askerinin başına çuval geçiren gençlerimizle elbette gurur duyuyoruz

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Türkiye Gençlik Birliği'nin ABD askerinin başına çuval geçirdiği eylemini destekledi.
Metiner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD askerinin başına çuval geçiren gençlerimizle elbette gurur duyuyoruz. Bugün saat 13:00’te adliyeye sevkedilecek gençlerimiz alınlarında suçla değil şerefle tarihe geçeceklerdir. Yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
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