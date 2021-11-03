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Eski AKP milletvekili Metiner’den TGB eylemine destek: ABD askerinin başına çuval geçiren gençlerimizle elbette gurur duyuyoruz

"Gençlerimiz alınlarında suçla değil şerefle tarihe geçeceklerdir"

03 Kasım 2021 10:04

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner,  Türkiye Gençlik Birliği'nin ABD askerinin başına çuval geçirdiği eylemini destekledi. 

Metiner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD askerinin başına çuval geçiren gençlerimizle elbette gurur duyuyoruz. Bugün saat 13:00’te adliyeye sevkedilecek gençlerimiz alınlarında suçla değil şerefle tarihe geçeceklerdir. Yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Türkiye Gençlik Birliği: Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik

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