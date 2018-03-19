ABD: Afrin'den gelen haberler karşısında büyük kaygı duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Afrin’den gelen son haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi. Afrin'deki sivillerin büyük kısmının 'Türk askeri güçleri ile Türkiye destekli muhalif güçlerin saldırı tehdidi altında kentten tahliye edildiği' iddiasına yer veren açıklamada, kentten gelen 'yağma' haberlerinin de endişe verici olduğu kaydedildi.

Suriye'nin batısındaki çatışmaların IŞİD'le mücadeleye yönelik dikkati dağıttığını ve terör örgütünün bundan faydalanarak bazı yerlerde güç topladığını kaydeden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Afrin kentinden son 48 saat içinde gelen raporlar karşısında büyük kaygı duymaktadır. Görünen o dur ki, büyük bir çoğunluğu Kürt olan kent halkının büyük bir kısmı, Türk askeri güçleri ile Türkiye destekli muhalif güçlerin saldırı tehdidi altında kentten tahliye edilmiştir. Bu sayı halihazırda endişe verici olan insani duruma eklenmişti. Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar Afrin bölgesinden tahliye edilen yüzlerce, binlerce kişinin acil barınağın yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmektedir. Afrin şehrinin içinde yağma yapıldığına dair raporlarla ilgili de derin kaygı duyuyoruz. Afrin konusundaki ciddi kaygılarımızı Türk yetkililere defalarca bildirdik.

Türkiye, Rusya ve Suriye'ye 'insani yardımlara izin verin' çağrısı

"ABD, Türkiye, Rusya ve Suriye rejimi de dahil olmak üzere Suriye’nin kuzey batısında faaliyet gösteren tüm ilgili aktörlere, mümkün olan en kısa zamanda uluslararası insani yardım örgütlerine ulaşım izni vermesi, çatışma nedeniyle yerlerinden olanlara insani yardımın acil şekilde ulaşımını sağlaması ve Afrinlilerin güvenli ve isteğe tabii şekilde evlerine dönebilmeleri için koordineli bir program geliştirilmesi konusunda çağrı yapmaktadır. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararının kapsamlı ve hemen uygulanmasına dair bağlılığını sürdürmektedir, bu madde Suriye’deki çatışmaların ülke genelinde en az 30 gün boyunca durdurulmasını öngörmektedir.

"Batıda devam eden çatışma IŞİD’in bazı yerlerde yeniden güçlenmesine olanak sağladı"

ABD, Afrin’in yer aldığı Suriye’nin kuzeybatısında operasyon gerçekleştirmemektedir. Meşru güvenlik kaygılarını gidermek konusunda NATO müttefikimiz Türkiye’ye yönelik taahhütümüzü sürdürüyoruz. Aynı zamanda IŞİD karşıtı kampanyaya ve Suriye’nin doğusundaki partnerimiz Suriye Demokratik Güçleri’ne olan taahhütümüzü de sürdürüyoruz. Afrin de dahil olmak üzere son iki aydır Suriye’nin batısında devam eden çatışma, IŞİD karşıtı kampanyaya yönelik dikkatleri dağıtmış ve IŞİD’in bazı yerlerde yeniden güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu, ciddi ve artan bir kaygıdır. Suriye’deki tüm aktörlere, IŞİD tehdidine odaklanmaları çağrısı yapıyoruz."