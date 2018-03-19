Independent yazarı: Rusya, Afrin'i bilerek açtı

İngiliz basınının deneyimli Ortadoğu muhabir/yazarlarından Patrick Cockburn, TSK’nin ÖSO ile birlikte Afrin merkezine girmesini değerlendirdi. Cockburn, bundan sonraki ‘kilit soru’nun, Türkiye’nin Menbiç’e ilerleyip ilerlemeyeceği olduğu yorumunu yaptı. İngiliz yazar, Rusya’nın Afrin’i Türkiye’ye kasten ‘açtığını’ fakat Menbic’de Türk ordusu ile Amerikan askerleri arasında çatışma riski bulunduğunu vurguladı.

Cockburn, “Rusya Türkleri tahminen, Kürtlerin müttefiki olan ABD’yle daimi bir ihtilafa hapsetmek istiyor” ifadelerini kullandı. Ancak ABD’nin Menbic ve diğer bölgelerde Kürtlere desteğinden vazgeçmediğine dikkat çekerek, “Erdoğan Suriye’de Kürtlerin kontrol ettiği ana topraklara karşı harekete geçmek istiyorsa, bu sefer biraz beklemesi gerekebilir” dedi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Cockburn’ün The Independent gazetesindeki yazısı şöyle:

“Afrin kentinin Türk ordusu ile Suriyeli isyancı güçlerin eline geçmesi kaçınılmazdı ama durum hâlâ tehlikelerle dolu. Ana sorulardan biri, bu Kürt bölgesinin alınmasının, orada çoğunluğu oluşturan Kürtlere yönelik bir etnik temizliğe yol açıp açmayacağı.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarının ilk yaptığı şey, Afrin kent merkezinde Kürtlerin mitolojik bir kahramanının heykelini yıkmak oldu. ÖSO savaşçılarının çektiği videolar, bu kişilerin birçoğunun, Kürtleri ve Müslüman olmayan azınlıkları uzaklaştırılması ya da yok edilmesi gereken düşmanlar olarak gören eski IŞİD veya El Kaide savaşçıları olduğuna işaret.

Son birkaç günde yaklaşık 200 bin Kürt Afrin’den kaçtı; birçoğu, bir daha dönmelerine izin verilmeyeceğinden şüpheleniyordu. Eğer haklı çıkarlarsa, 2011’den bu yana ülke içinde yerinden olan altı milyon Suriyeliye ve ülke dışında sığınmacı konumuna düşen yaklaşık 6 milyonuna daha katılmış olacaklar. Suriye nüfusunun 2011’de yaklaşık 23 milyon olduğu düşünüldüğünde, yedi yıllık şiddet sırasında bu kişilerin yarısından fazlasını evlerini kaybetti.

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