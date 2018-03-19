Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Teröristler Afrin'de korkup kaçtılar

Afrin harekatına ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Terör örgütüne ait bazı sosyal medyada kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar'' dedi.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58. gününde Afrin'in ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı.



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır. Terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıları yerlerin alt yapı ve üst yapısı ile imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Halk normal hayatına hızla dönecektir.

Terör örgütü orayı (Afrin) Türkiye'ye bırakmış değil. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Terör örgütüne ait bazı sosyal medyada kendilerinin çekildiğine dair haberler yer alıyor. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede elde edilen terör örgütüne ait mühimmat, silahlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı oradaki silahları, mühimmatları oradan alırlardı. Afrin'e girmeden bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan başarılı olmamız mümkün değildi. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.

Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.

(Afrin) Dedik ki orada kalıcı değiliz. İşgalci hiç değiliz. Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir."