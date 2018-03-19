T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümet Sözcüsü: Afrin'de daha yapacak çok işimiz var...

"Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi"

19 Mart 2018 16:33

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO unsurlarınca ele geçirilen Afrin'de EYP ve mayın temizleme işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bozdağ, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Afrin’e girmeden bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan başarılı olmamız mümkün değildi. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.

 

ETİKETLER

Bekir BozdağAfrinoperasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24