Hükümet Sözcüsü: Afrin'de daha yapacak çok işimiz var...

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO unsurlarınca ele geçirilen Afrin'de EYP ve mayın temizleme işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Afrin’e girmeden bu terör örgütünün yuvasını dağıtmadan başarılı olmamız mümkün değildi. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartan bir başarıdır. Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.