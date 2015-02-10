T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB toprağında Rus üssü mü olacak?

Güney Kıbrıs lideri, deniz ve hava üslerinin Moskova’nın kullanımına açılacağını belirtti

10 Şubat 2015 10:50

Güney Kıbrıs lideri Nicos Anastasiadis, Rusya ile mevcut askeri anlaşmanın yenileneceğini belirterek deniz ve hava üslerinin Moskova’nın kullanımına açılacağına işaret etti. Anlaşma 25 Şubat’ta kesinleşecek.

Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) ağır yaptırım uyguladığı Rusya, Birlik’in topraklarında fiilen askeri üsse sahip olacak. AB üyesi Güney Kıbrıs’ın lideri Nicos Anastasiadis, Rum basınına verdiği demeçte, Rusya ile mevcut askeri anlaşmanın yenileneceğini aktardı. 

Milliyet'in yayımladığı habere göre, Anastasiadis, “Fransa ve Almanya’ya verdiğimize benzer bazı ek hizmetler Rusya’ya da verilecek. Kıbrıs ile Rusya geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip ve bu değişmeyecek” diye konuştu.

Fransız helikopterleri Lübnan’daki BM barış gücü misyonu için Güney Kıbrıs üslerini kullanırken, Almanya gemileri de lojistik destek amacıyla Rum limanlarını kullanıyor.


Rum ve Rus basını, NATO’nun da Ortadoğuoperasyonlarında kullandığı İngiliz hava üssü Akrotiri’den (Ağrotur) 40 kilometre uzaklıktaki Andreas Papandreu hava üssünün muhtemelen Rus uçaklarının kullanımına açılacağını bildirdi. Lenta. Ru haber sitesi, buna ek olarak Rus donanmasına bağlı gemilerin de daimi olarak Limasol limanındaki üssü kullanacağını duyurdu.  


30 milyar dolarlık para transferi


Anlaşmanın, Anatasiadis’in 25 Şubat’ta Moskova’da Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putinile yapacağı görüşmede imzalanması bekleniyor. Rusya ile derin ekonomik bağları olan Güney Kıbrıs, AB’nin yaptırımlarına karşı çıkıyor. Rusya’dan son 20 yılda Rum kesimine 30 milyar dolardan fazla para transfer edildiği belirtiliyor. 2013’te Kıbrıs Rum bankaları batarken, mevduatların üçte birinin Ruslara ait olduğu bildirilmişti. Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olanSuriye’nin Tartus kentini 2013’te boşalttığı iddia edilmiş, ancak bu iddia Moskova tarafından yalanlanmıştı.

ETİKETLER

nicos anastasiadisgüney kıbrısrusyamoskovaaskeri anlaşmarus donanması

İlgili Haberler

Rusya Güney Kıbrıs'ta üs mü arıyor?

Moskova'nın askerî işbirliğini genişletmek için Kıbrıs Rum kesimiyle görüşmelere başladığı da bir sır değil

Rusya, Güney Kıbrıs'tan resmi olarak hava üssü istedi

Suriye’de bir askeri üssü bulunan Rusya, ekonomik kriz nedeniyle Rumlara 2.5 milyar euro kredi vermişti

Türkiye'ye gelen 8 milyar dolar, Güney Kıbrıs'tan kaçan Rusların mı?

Temmuz ve ağustos aylarında toplam 8 milyar doları bulan ‘net hata ve noksan’ kalemi, Güney Kıbrıs’taki varlıklarını alınan kriz önlemleri nedeniyle Türkiye’ye getiren Rus oligarklardan kaynaklanıyor

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a 'aramayı durdur' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Yönetimi'nden petrol ve doğal gaz aramasını iptal istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24