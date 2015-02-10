AB toprağında Rus üssü mü olacak?

Güney Kıbrıs lideri Nicos Anastasiadis, Rusya ile mevcut askeri anlaşmanın yenileneceğini belirterek deniz ve hava üslerinin Moskova’nın kullanımına açılacağına işaret etti. Anlaşma 25 Şubat’ta kesinleşecek.

Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) ağır yaptırım uyguladığı Rusya, Birlik’in topraklarında fiilen askeri üsse sahip olacak. AB üyesi Güney Kıbrıs’ın lideri Nicos Anastasiadis, Rum basınına verdiği demeçte, Rusya ile mevcut askeri anlaşmanın yenileneceğini aktardı.

Milliyet'in yayımladığı habere göre, Anastasiadis, “Fransa ve Almanya’ya verdiğimize benzer bazı ek hizmetler Rusya’ya da verilecek. Kıbrıs ile Rusya geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip ve bu değişmeyecek” diye konuştu.

Fransız helikopterleri Lübnan’daki BM barış gücü misyonu için Güney Kıbrıs üslerini kullanırken, Almanya gemileri de lojistik destek amacıyla Rum limanlarını kullanıyor.



Rum ve Rus basını, NATO’nun da Ortadoğuoperasyonlarında kullandığı İngiliz hava üssü Akrotiri’den (Ağrotur) 40 kilometre uzaklıktaki Andreas Papandreu hava üssünün muhtemelen Rus uçaklarının kullanımına açılacağını bildirdi. Lenta. Ru haber sitesi, buna ek olarak Rus donanmasına bağlı gemilerin de daimi olarak Limasol limanındaki üssü kullanacağını duyurdu.



30 milyar dolarlık para transferi



Anlaşmanın, Anatasiadis’in 25 Şubat’ta Moskova’da Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putinile yapacağı görüşmede imzalanması bekleniyor. Rusya ile derin ekonomik bağları olan Güney Kıbrıs, AB’nin yaptırımlarına karşı çıkıyor. Rusya’dan son 20 yılda Rum kesimine 30 milyar dolardan fazla para transfer edildiği belirtiliyor. 2013’te Kıbrıs Rum bankaları batarken, mevduatların üçte birinin Ruslara ait olduğu bildirilmişti. Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olanSuriye’nin Tartus kentini 2013’te boşalttığı iddia edilmiş, ancak bu iddia Moskova tarafından yalanlanmıştı.