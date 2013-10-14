Türkiye'ye gelen 8 milyar dolar, Güney Kıbrıs'tan kaçan Rusların mı?

Temmuz ve ağustos ayı cari açık verilerine göre Türkiye’ye gelen 8 milyar dolara yakın kaynağı belirsiz paranın izi belli oldu. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre kaynağı belirsiz para mevduata vergi getirildiği için Güney Kıbrıs’tan çıkıp yeni adres arayan Rus oligarkların.

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı cari açık verilerinde, kaynağı belirsiz para olarak nitelendirilen ‘net hata ve noksan’ kaleminin, temmuzdaki 4.8 milyar ve ağustos ayında da 2.8 milyar dolarla iki ay üst üste rekor kırmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Özellikle paranın kaynağına ilişkin ‘yastık altı, varlık barışı Suriye’deki savaştan veya İran’daki ambargodan kaçan para ve hatta Iraklı zenginlerin parası’ gibi çok sayıda spekülasyon yapıldı. Herkesin merak ettiği bu paranın kaynağına ilişkin ekonomi yönetiminden şu ana kadar somut bir açıklama gelmezken, Ankara kulislerinde bugünlerde yepyeni bir iddia konuşuluyor. Buna göre, temmuz ve ağustos aylarında toplam 8 milyar doları bulan ‘net hata ve noksan’ kalemi, Güney Kıbrıs’taki varlıklarını alınan kriz önlemleri nedeniyle Türkiye’ye getiren Rus oligarklardan kaynaklanıyor.

30 milyar doların üzerinde para

Hülya Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, Yunanistan’la birlikte 2010 yılından bu yana Euro krizini en derin şekilde yaşayan ülkelerden biri olan Güney Kıbrıs’ta geçen mart ayında Avrupa Birliği (AB) yönetimi başta bankacılık sektörü olmak üzere ekonomiye yönelik çok sert önlemler içeren bir kurtarma paketi hazırlamıştı. Paket kapsamında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bankalarda bulunan mevduattan yüzde 6.75 ile yüzde 9.9 ve faiz gelirinden de yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine adanın yerli halkı başta olmak üzere, daha önce vergi cenneti olarak görülen Güney Kıbrıs’ta parası bulunan yabancılar da paralarını bankalardan çekmişlerdi.

Rus oligarkların da Güney Kıbrıs’ta 30 milyar doların üzerinde parasının bulunduğu ve bu parayı götürmek için yeni bir adres aradıkları paketin kabul edildiği dönemde uluslararası basında da yer almıştı. İşte bu süreçte Rus oligarkların aradığı adresin varlık barışı ile yurtdışından gelen paraya vergi avantajı sağladığını duyuran Türkiye olduğu ortaya çıktı. Birden çok Rus olgarkın parasını Türkiye’ye getirdiği ancak gelen para içinde özellikle tek bir kişinin parasının büyük ağırlığının olduğu Ankara kulislerinin en sıcak konusu.

Şimşek Suriye ve yastık altını işaret etmişti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta net hata noksan kalemindeki paranın kaynağına ilişkin şunları söylemişti:

“Bazen turizm gelirlerinin çok iyi hesaplana-mamasından kaynaklanabilir. Bir diğer önemli kaynak şu olabilir bizim vatandaş her zaman yastık altında döviz bulundurur ve şartlar ağırlaşınca o döviz piyasaya gelir. Yastık altından da para girdiğinde sisteme para girmiş olur. Suriye’den de gelebilir bilemiyorum.”