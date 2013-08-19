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Dünya

Rusya, Güney Kıbrıs'tan resmi olarak hava üssü istedi

Suriye’de bir askeri üssü bulunan Rusya, ekonomik kriz nedeniyle Rumlara 2.5 milyar euro kredi vermişti

19 Ağustos 2013 14:08

Rusya, Baf’ta bulunan ‘Andreas Papandreu Hava Üssü’nü kullanmak amacıyla Kıbrıs Rum Yönetimi’nden resmi talepte bulundu. Rum Yönetimi’nin Rusya’nın önerisine sıcak baktığı ve anlaşmanın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Rusya’ya yapacağı ziyarette imzalanabileceği belirtildi.

Milliyet gazetesinden Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rusya’nın isteği daha önce medyada yer almış ancak resmilik kazanmamıştı. Suriye’de bir askeri üssü bulunan Rusya, ekonomik kriz nedeniyle Rumlara 2.5 milyar euro kredi vermişti. Diplomatik kaynaklar, Rumların alınan kredinin ödemesinin gecikmesi amacıyla Rusya’nın isteğine evet demek zorunda kaldığını savundu.

 

Rusya’nın talepleri

 

Güney Kıbrıs gazetesi Politis’in “Ruslar üs istiyor” manşeti ile verdiği habere göre, konu Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu’nun gerçekleştirdiği görüşmede gündeme geldi.

Shoigu görüşmede, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemilerin Rum limanlarına demirlemesi, liman altyapılarının kullanılması, gemi mürettebatının değiştirilmesi, Baf’taki hava üssünün Rus savaş uçakları tarafından kullanılmasını talep etti.

 

Batı uyardı

 

Fotiu da, Shoigu’yla Rusya donanmasına limanlarda kolaylıklar sağlanması konusunda hazır olduklarını aktardı. Rum Bakan Fotiu, detaylar konusunda Anastasiadis’e bilgi verdi. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise Moskova’nın isteğine çekince koyduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrof ile görüşen Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in bazı çekinceleri olduğu öne sürüldü. Kasulidis’in Moskova yönetiminden somut öneriler beklediği bildirildi.

Bunun yanında Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya ile Rum yönetimi arasındaki yakınlaşma nedeniyle, ‘Batı ülkeleri tarafından diplomatik olarak uyarıldığı’ kaydedildi. İngiltere’nin, Kıbrıs’ta Dikelya ve Akrotiri askeri üsleri bulunuyor.

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