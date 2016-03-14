AB: PKK bizim için kesinlikle bir terör örgütüdür

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, " PKK, AB için tüm açılardan kesinlikle bir terör örgütüdür. AB içi ve dışındaki faaliyetleriyle onu (PKK) terör örgütü olarak görüyoruz ve buna da bağlıyız " dedi.

Başbakan: Saldırıda ilginç bağlantılar var, bölücü terör örgütünü işaret ediyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısında yaralananları ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hain saldırının kaynağı tespit edildi. DNA çalışması sürüyor" dedi. Davutoğlu, saldırıyla ilgili olarak, "11 gözaltı var, ilginç bazı bağlantılar da var. Özellikle bölücü terör örgütü işaret eden çok ciddi bulgular var" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Mogherini, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası, "PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin, AB'nin dünkü Ankara'daki saldırı sonrası ifade ettiği dayanışmasıyla çelişip çelişmediğine" ilişkin bir soru üzerine, terör örgütüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü toplantıya girerken yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Türk halkı ve yetkilileriyle olan dayanışmasını ifade ettiğini kaydeden Mogherini, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı cuma günkü AB Konseyi Toplantısı'nda terör konusunun ele alınacak unsurlardan biri olacağını söyledi.

"PKK, AB içi ve dışındaki

faaliyetleriyle bir terör örgütüdür"

Davutoğlu'yla her zaman yaptıkları gibi teröre karşı ortak mücadeleyi konuşacaklarını ifade eden AB yetkilisi, "PKK meselesine gelecek olursak, çok iyi bildiğiniz gibi PKK, AB için tüm açılardan kesinlikle bir terör örgütüdür. AB içi ve dışındaki faaliyetleriyle onu (PKK) terör örgütü olarak görüyoruz ve buna da bağlıyız" dedi.

"Çözüm sürecini yeniden

başlatmaya çağırıyoruz”

Daha önceki açıklamalarda Türk hükümetini Çözüm Süreci'ni yeniden başlatmaya çağırdıklarını ifade eden Mogherini, "Fakat bugün hem söylem hem de eylemde dayanışma günü. Bu hafta içi Başbakanla buluşma imkanımız olacak ve dayanışmamızı bir kez daha ifade edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa’daki PKK varlığı

PKK, 2002'den beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer alsa da, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan gibi AB ülkelerinde faaliyetlerine devam ediyor. PKK liderleri ve yandaşları zaman zaman Avrupa Parlamentosu'nda toplantılara katılıyor. Bazı PKK liderlerinin yaşadığı Belçika'da örgüte ait TV kanalları da yayınlarını halen sürdürüyor.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarette PKK kanallarına ilişkin, "Eğer bir kişi veya kurumun suç

işlediğini ve kriminal faaliyetler yaptığını ispatlarsak, bunları takip edeceğiz ve gerekli adli kovuşturmaları başlatacağız. Suç unsuruna rastladığımız zaman daha fazla adım atmaya da açığız" demişti.