AB, işsizliğe çare bulmaya çalışıyor

Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde 2008 sonrasında başlayan ekonomik krizle patlayan işsiz genç sayısını AB Konseyi bundan kısa bir süre önce 'AB'nin en önemli sorunu' olarak tanımladı.

Alman televizyonlarının yanı sıra 'Amerika'nın Sesi' programında da yer alan habere göre, geçen hafta sonunda AB liderleri Brüksel'de bu konuyu ele aldılar ve işsiz gençler için 8 milyar Euro kaynak ayrılmasını kararlaştırdılar. Zirvenin hemen ardından dün de Başbakan Angela Merkel, Berlin'de 'Avrupa'da Gençlerin İstihdamı' konulu bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa AB üyesi ülkelerin çalışma bakanları ve istihdam yetkilileri katıldı.

Sendikalar ayrılan bütçeyi yetersiz buldu

Geçen haftaki zirve, sendikalar ve gençlik örgütleri tarafından eleştirilirken, ayrılan bütçenin çok düşük olduğu belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel eleştirileri haklı bulduğunu, gençlerin istihdamı için gelecek 2 yılda 24 milyar Euro ayrılacağını açıkladı. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin gençler için istihdam yaratmaları hedefiyle teşvik fonları planlandığını belirten Merkel, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde de Almanya modeli ikili meslek eğitiminin kurulmasını tavsiye etti.

Güney Avrupa büyük çatışmalara sahne olabilir

Almanya Başbakanı Merkel ekonomik kriz içindeki güney Avrupa ülkelerinde gençlerin, başka ülkelerde şanslarını denemeleri ve iş bulmak için göç etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nde gençler arasındaki işsizlik bazı AB ülkelerinde ciddi seviyelere ulaştı. Nitekim uzmanlar, gençler arasındaki sosyal huzursuzluğu 'patlamaya hazır bomba' olarak tanımlıyor ve AB'nin güneyindeki ülkelerinin büyük çatışmalara gebe olabileceğini savunuyor.

AB genelinde işsizlik oranı yüzde 10 düzeyindeyken 16- 25 yaş aralığındaki gençler arasında bu oran yüzde 25. Euro krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da işsizlik oranı yüzde 21, gençlerde yüzde 60 civarında. İspanya'da da rakamlar Yunanistan'a yakın. Başka bir deyişle bu ülkelerde iş arayan her iki gençten biri iş bulamıyor. Genç işsizlerin oranı Portekiz'de yüzde 43 ve İtalya'da yüzde 41'e kadar çıkıyor. Euro Bölgesi'nde durumu iyi olan Almanya'da gençlerin işsizlik oranı yüzde 9, Avusturya'da ise yüzde 8 seviyesinde. Buna karşın Almanya'nın bu çerçevedeki sorunu göçmen kökenli gençlerle ilgili. Türk kökenli gençler arasında işsizlik oranı yüzde 20. Her beş Türkiye kökenli göçmen gençten biri okulu diplomasız terk ediyor, yani meslek sahibi olarak toplumda gelecek için kendilerine iyi bir yer edinme şansı çok düşük oluyor.

Avrupalı Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler ise, 'Federal Hükümet Güney Avrupa'dakiler gibi göçmen kökenli gençlerin sorunlarını da ihmal etmemeli' dedi ve aynı zamanda ailelerin de meslek eğitimine daha fazla önem vermesini istedi.