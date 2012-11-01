İtalya'da ekonomik kriz nedeniyle il sayısı 86'dan 51'e düşürüldü

İtalya'da Mario Monti liderliğindeki teknokrat hükümetin imzaladığı kararnameyle 86 olan vilayet sayısı 51'e düşürüldü.

Avrupa'daki mali ekonomik krizin pençesinden kurtulmaya çabalayan ve yaklaşık bir senedir ağırlığı ekonomi alanında uzman kişilerden oluşan teknokrat bir kabine tarafından idare edilen İtalya'da, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı vilayetlerin statüsü düşürülerek, coğrafi ve demografik şartlara uygun olarak en yakınındaki kentle birleştirildi.



Bakanlar Kurulu'nun ardından İçişleri Bakanı Annamaria Cancellieri ile kameraların karşısına geçen Kamu Yönetimi Bakanı Filippo Patroni Griffi, hükümetin, Spending Review yasasından hareketle, 86 olan vilayet sayısını 51'e düşürdüğünü açıklayarak, İtalya'nın yeni idari yapısını içeren bir haritayı basın mensuplarına gösterdi.

''Geri dönüşü olmayan bir süreç'' diyerek, attıkları adımın ülkenin geleceği için ne denli hayati olduğunu anlatan Bakan Griffi, vilayetlerin birleşme sürecinin Ocak 2013'te mevcut yerel yönetimlerin küçülmeye gitmesiyle başlayacağını bildirdi.

Hükümetin belirlediği takvime göre, birleştirilen illerde yeni yönetimler için Kasım 2013'te seçim yapılacak, ardından 2014 yılının ilk ayında yeni idari bölünmenin tamamlanmasıyla 51 vilayet uygulaması resmen hayata geçecek.