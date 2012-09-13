Yunanistan'da ekonomik kriz askeri de sokağa indirdi

Yunan Hükümeti'nin kredi karşılığı, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF direktifiyle 2013-2014 için yapacağı 11,5 milyar avroluk kamu harcamaları kesintisi çerçevesinde maaşlarında kesinti yapılması planlanan kamu çalışanları protesto gösterileri düzenledi.

Atina Sintagma Meydanı'nda Maliye Bakanlığı ve parlamento önünde yoğunlaşan ve belediye başkanlarının da destek verdiği "belediye çalışanı, doktor ve öğretmen" gibi pek çok kamu çalışanının düzenlediği gösterilere, devletten aldıkları sosyal yardımlarda kesinti yapılacağı belirtilen engelliler de katıldı.

Sigorta kurumunun doktor ve eczacılara geciken ödemeleri nedeniyle ilaç ücretlerinin neredeyse tamamını ödemek zorunda kalan kanser hastaları da "Ölüm cezası yürürlüğe girdi, kanser hastaları ilaçsız ve doktorsuz kaldı" sloganıyla gösteri yaptı.

Askerler de sokakta

Kesintiler karşıtı gösterilerin sonuncusu görevdeki ve emekli askerler tarafından düzenlendi.

Meydana aileleri ile gelen üniformalılar, eski parlamento binasının bulunduğu Kolokotroni Meydanı'ndan Sintagma Meydanı'ndaki Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

Üniformalıları temsilen 3 kişi Maliye Bakanlığı'na giderek bakanlık yetkililerine taleplerini ulaştırdı.

Yunanistan Silahlı Kuvvetler Mensupları Destek ve İşbirliği Derneği Başkanı Anestis Tsoukarakis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez sokağa iniyoruz. Bu şekilde daha fazla gitmeyeceğine dair güçlü bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Bu yaptığımızı yapmayıp evde otursaydık hiçbir şey yapamayacaktık. Şu anda ilk adımımızı attığımızı düşünüyoruz. Halkla tek yumruk halinde birlik olmak istiyoruz. Vatandaşlarla aynı sorunlara sahibiz. Yavaş yavaş Avrupa da aynı sorunlara sahip olacak. Önlemler, önlemler, önlemler... Yunan askerini ve Yunan halkını tükettiler. Bu önlemlerle varmak istediğimiz yere de varamıyoruz. Önlemler adaletsiz. Onurlu Yunan halkı, bir şekilde ailesini geçindirmek için gece gündüz çalışıyor. Birileri de gelip kazanımlarını ellerinden alıyor" diye konuştu.

"Polis ve sahil güvenlik personeli" gibi diğer üniformalıların da bulunduğu protesto gösterisine muhalefet partileri milletvekilleri de katılarak destek verdi.

Grev kararı almışlardı

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) yönetimi ise Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile birlikte işten atılmalara ve maaş kesintilerine karşı eylül sonu ya da ekim başı gibi ülke çapında greve gitme kararı aldı. Federasyonların önlem paketinin açıklanacağı gün protesto gösterileri yapması bekleniyor.

Mayıs 2010 tarihinden bu yana kredilere bağlı olan Yunanistan'da, 2013-2014 için yapılacak 11,5 milyar avroluk kesinti paketi üzerinde çalışan Başbakan Antonis Samaras ile hükümete destek veren PASOK'un lideri Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol Parti DİMAR'ın lideri Fotis Kuvelis ise bu akşam yeniden bir araya geldi.

Kredinin geciken 31 milyar avroluk diliminin serbest bırakılması için yapılması troyka tarafından şart koşulan kesinti paketine nihai hali verilip, paketin üç lider tarafından onaylanması gerekiyor.