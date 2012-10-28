Avrupa ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara indi

Avrupa kentlerinde bu haftasonu hükümetlerin kemer sıkma önlemlerini protesto için gösterileri düzenleniyor. İtalya, İspanya ve Fransa'da göstericiler polisle karşıya karşıya geldi.

Avrupa'da ekonomik kriz derinleştikçe toplumsal huzursuzluk artıyor.

İtalya'nın kuzeyinde hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler polisle karşıya karşıya geldi. Çatışmaların adresi, Başbakan Mario Monti'nin fuarda konuşma yapacağı Riva del Garda kasabası oldu.

Monti'ye öfkeli olan protestocular, polise şemsiye ve pankartlarla karşı koydu. Polis kalabalığı dağıtmak için cop, kalkan ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İspanya'nın Barselona kentindeyse polise karşı koyanlar dedeler, anneanne ve babaannelerdi.

Hükümeti kamu alanında yaptığı kesintilerle torunlarının geleceğinin karartmakla suçlayan göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Fransa'da da benzer bir eylem vardı. Roissy-Charles de Gaulle Havaalanı'nda Air France çalışanları, yüzde 10 oranında küçülmeyi planlayan şirketi protesto etti. Gösteride olay çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.