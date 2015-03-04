AB, BBVA'nın Garanti'yi satın almasını onayladı

AB Komisyonu, İspanyol BBVA'nın (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Garanti Bankası'nda hisse almasına onay verdi.

AB Komisyonu açıklamasında, küresel bankacılık grubu BBVA'nın Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Garanti Bankası'nı satın almasının "rekabet endişesi doğurmadığı" çünkü her iki bankanın birlikte faaliyet gösterdikleri Avrupa ülkelerinde pazar paylarının "ölçülü" olduğu belirtildi. BBVA, Kasım 2010'da hissedar olduğu Garanti Bankası'nda 4 yıl sonra aldığı ek hisselerle kontrolü sağlamıştı. 19 kasım 2014'te gerçekleşen operasyonun ardından Garanti Bankası'nda BBVA'nın hisse oranı yüzde 39,9'a çıkarken Doğuş Grubu'nun payı yüzde 10'a gerilemişti.