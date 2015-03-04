T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB, BBVA'nın Garanti'yi satın almasını onayladı

AB Komisyonu İspanyol BBVA'nın Garanti Bankası'nda hisse almasına onay verdi

04 Mart 2015 17:32

AB Komisyonu, İspanyol BBVA'nın (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Garanti Bankası'nda hisse almasına onay verdi.

AB Komisyonu açıklamasında, küresel bankacılık grubu BBVA'nın Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Garanti Bankası'nı satın almasının "rekabet endişesi doğurmadığı" çünkü her iki bankanın birlikte faaliyet gösterdikleri Avrupa ülkelerinde pazar paylarının "ölçülü" olduğu belirtildi. BBVA, Kasım 2010'da hissedar olduğu Garanti Bankası'nda 4 yıl sonra aldığı ek hisselerle kontrolü sağlamıştı. 19 kasım 2014'te gerçekleşen operasyonun ardından Garanti Bankası'nda BBVA'nın hisse oranı yüzde 39,9'a çıkarken Doğuş Grubu'nun payı yüzde 10'a gerilemişti.

ETİKETLER

garantibankahissebbvaispanyol şirket

İlgili Haberler

İspanyol ortak BBVA, Garanti yönetimini istiyor

Garanti Bankası ortaklarından İspanya merkezli banka BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 14.89'ünü almak için Doğuş Holding ile ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü açıkladı

İspanyollar Garanti Bankası'nı satın aldı

İspanyol BBVA, Doğuş Grubu’na 2,5 milyar dolar (5,5 milyar TL) ödeyerek bankanın yönetiminde çoğunluğa ulaştı

Garanti’nin yüzde 14,89’luk hissesi İspanyollara 5,5 milyar liraya satıldı

Garanti'nin yüzde 25,01 hissesini elinde tutan İspanyol BBVA bankası, yüzde 14,89'luk hisse daha satın alarak bankadaki hissesini yüzde 49,9'a yükseltti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24