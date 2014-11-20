Garanti’nin yüzde 14,89’luk hissesi İspanyollara 5,5 milyar liraya satıldı

Garanti Bankası’nın yüzde 25.01 hissesine sahip İspanyol BBVA, 5,5 milyar liraya yüzde 14.89’luk hisse daha aldı. Bu alımla Garanti’nin çoğunluk hissesi İspanyol ortağa geçmiş oldu. Bu satın alma “Matador Garanti” yorumlarına neden olurken, Doğuş Grubu ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk yeni yönetimde başkan olarak kaldı.

İspanya’nın en büyük bankalarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın çoğunluk hissenin sahibi oldu. BBVA dün Kasım 2010 yılından bu yana Doğuş Grubu ile birlikte eşit hissedar olduğu Garanti Bankası’nın yüzde 14.89’una hisseyi 5 milyar 497 milyon TL’ye satın aldı. Böylece Garanti Bankası’nın toplam piyasa değeri 37 milyar TL’ye ulaştı. Halen Garanti Bankası’nda yüzde 25.01 payı bulunan BBVA, Doğuş Grubu’na ait 24.23 oranındaki paydan yüzde 14.89’luk kısmını alarak, bankada hakim ortak haline geldi. Hisse bedelinin 8.79 TL olarak tespit edildiği işlem sonucunda BBVA’nın hisse oranı yüzde 39.9’a çıkarken, Garanti Bankası’nın payı yüzde 10 oldu. Anlaşma kapsamında 2014 yılı temettü dağıtımından da Doğuş Grubu’na hisse başına 0.11 TL verilmesi kararına varıldı. Böylelikle hisse başına satış fiyatı da 8.90’a çıktı.

Şahenk nitelikli hissedar

BBVA’nın Kasım 2010’daki anlaşma kapsamında 5 yıl sonrasında yüzde 1 hisse daha alma opsiyonu bulunuyordu. Bunu biraz öne alarak gerçekleşen hisse satışının ardından bu opsiyon ortadan kalkarken, BBVA’nın payı yüzde 40’a yaklaştı ve Doğuş Grubu’nun da hisse oranı yüzde 10 olarak şekillendi. BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, Garati’nin hisselerinin alımıyla birlikte oluşacak sinerji sonucunda, BBVA Grubu’nun 2016 kârında 250 milyon Euro’luk artış beklediklerini söyledi. Anlaşmaya göre, hisse oranı düşse de Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ‘nitelikli hissedar’ statüsünde Garanti Bankası’nın yönetim kurulu başkanı olmaya devam edecek. Şahenk dün kendisinin başkan olarak göreve devam edeceğini Garanti çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile duyururken, mesajda ayrıca Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen’in de görevinde kaldığını söyledi.

Doğuş Grubu’nun yüzde 10’luk payını korumaya karar verdiğini de belirten Şahenk mesajında şu noktaların altını çizdi: “Uluslararası bankacılık sisteminin önemli isimlerinden biri olan BBVA ile ortaklığımızın, bankacılık faaliyetlerimize ve değerlerimize katkısı yadsınamaz. Grubumuz ve BBVA’nın uyumlu birlikteliği sonucunda başarıdan başarıya koşan bankamızın, var olan vizyonu, insan kaynağı ve yeni ortaklık yapısıyla daha da ileriye taşınacağına dair güvenim sonsuzdur.”

Hisse başına fiyat 8.90 lira

Garanti Bankası tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, hisse bedeli 8.79 TL olarak tespit edildi. Ayrıca, 2014 yılı faaliyet kârından dağıtılacak temettünün satışa konu hisse başına 0.11 TL’sinin kadar olan kısmı Doğuş Grubu’na ait olacağı duyuruldu. Böylece hisse başına satış fiyatı 8.90 liraya çıkmış olacak.

2010’da 5.8 milyar dolar ödemişti

BBVA Garanti Bankası’nın yüzde 24.89’u için 2010’da 5.8 milyar dolar ödemiş, daha sonra eski ortaklardan GE’nin bankada kalan hisselerini alarak payını yüzde 25.01’e yükseltmişti. Toplam 4.2 milyar lira sermayesi bulunan Garanti Bankası’nın 9 aylık faaliyet raporuna göre aralarında Doğuş Holding’in de bulunduğu Doğuş Grubu’nun bankada yüzde 24.23 payı, BBVA’nın ise yüzde 25.01 payı bulunuyor. Bankanın diğer ortaklarının payı ise yüzde 50.76.

10 üyenin 7’si BBVA’dan

Hissedarlar Sözleşmesi’nde değişikliğe gidildi. Buna göre Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 10 kişiden oluşması, 7 üyesinin BBVA tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi, 2 üyenin Doğuş Grubu tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi; ve son bağımsız üyelik için adayın ortak kararla belirlenerek Genel Kurul’a aday gösterilmesi hususunda, Doğuş Grubu ve BBVA arasında mutabakata varıldı.

Gonzalez: Kârımıza 250 milyon Euro katkı

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Francisco Gonzalez ise, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu satın alma ile BBVA olarak müthiş bir büyüme potansiyeli taşıyan Türkiye pazarına olan inancımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ayrıca bu işlem BBVA’nın grup kârını 2016’da 250 milyon Euro kaktı sağlayacak” dedi. Açıklamasında “Garanti’yi tanıdıkça hisselerimizi artırmayı istedik” diyen Gonzalez, şöyle devam etti: “BBVA’ya benzer bir model olan müşteri odaklı ve teknoloji tabanlı hizmetler sunan Garanti müthiş bir büyüme potansiyeli taşıyan bir pazarda faaliyet gösteriyor. BBVA ve Garanti olarak Türkiye ekonomisine ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”