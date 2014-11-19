İspanyollar Garanti Bankası'nı satın aldı

İspanya’nın en büyük bankalarından BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Kasım 2010 yılından bu yana Doğuş Grubu ile birlikte eşit hissedar olduğu Garanti Bankası’nın yüzde 14.89’una karşılık gelen toplam 625 milyon 380 bin nominal değerde hissesini 5 milyar 497 milyon TL’ye (2.5 milyar dolar) satın aldı.

Halen Garanti Bankası’nda yüzde 25.01 payı bulunan BBVA, Doğuş Grubu’na ait 24.23 oranındaki paydan yüzde 14.89’luk kısmını alarak, bankada hakim ortak haline geldi.



Hisse bedelinin 8.79 TL olarak tespit edildiği işlem sonucunda BBVA’nın hisse oranı yüzde 39.9’a çıkarken, Doğuş’un payı yüzde 10'a indi.

Halka açık kısım düşüldükten sonra bankadaki çoğunluk İspanyol gruba geçti. Doğuş Holding patronu Ferit Şahenk, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak kaldı.