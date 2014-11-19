T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İspanyollar Garanti Bankası'nı satın aldı

İspanyol BBVA, Doğuş Grubu’na 2,5 milyar dolar (5,5 milyar TL) ödeyerek bankanın yönetiminde çoğunluğa ulaştı

19 Kasım 2014 22:02

İspanya’nın en büyük bankalarından BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Kasım 2010 yılından bu yana Doğuş Grubu ile birlikte eşit hissedar olduğu Garanti Bankası’nın yüzde 14.89’una karşılık gelen toplam 625 milyon 380 bin nominal değerde hissesini 5 milyar 497 milyon TL’ye (2.5 milyar dolar) satın aldı.

Halen Garanti Bankası’nda yüzde 25.01 payı bulunan BBVA, Doğuş Grubu’na ait 24.23 oranındaki paydan yüzde 14.89’luk kısmını alarak, bankada hakim ortak haline geldi.

Hisse bedelinin 8.79 TL olarak tespit edildiği işlem sonucunda BBVA’nın hisse oranı yüzde 39.9’a çıkarken, Doğuş’un payı yüzde 10'a indi. 

Halka açık kısım düşüldükten sonra bankadaki çoğunluk İspanyol gruba geçti. Doğuş Holding patronu Ferit Şahenk, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak kaldı.

ETİKETLER

garanti bankasıferit şahenkbbva

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24