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Ekonomi

İspanyol ortak BBVA, Garanti yönetimini istiyor

Garanti Bankası ortaklarından İspanya merkezli banka BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 14.89'ünü almak için Doğuş Holding ile ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü açıkladı

19 Kasım 2014 20:35

Garanti Bankası'nın iki ana hissedarı Doğuş Holding ve İspanyol bankası BBVA bankanın yüzde 14.89'unun BBVA tarafından alınması için görüşmeler yürüttüklerini açıklarken, BBVA anlaşma olması halinde hisseler için çağrı yapmasının gerekmeyeceğini belirtti.

BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Garanti Bankası'nda hissedarlık oranını yüzde 39.9'a yükseltecek olan ileri aşamadaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa BBVA'nın diğer hissedarlara çağrı yapmasını gerektirmeyecek.

Satışa konu yüzde 14.89 payın piyasa değeri hissenin dünkü kapanış fiyatı olan 8.85 liraya göre 5.53 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Ancak BBVA ile Doğuş Grubu arasında Kasım 2010 yılında yapılan anlaşmaya göre, Doğuş Grubu'nun Garanti'deki payının azalması bankanın yönetim kurulundaki üye dağılımını değiştirebilir.

 

Üye sayısı artabilir

 

BBVA'nın Garanti Bankası'na ortak olduğu Kasım 2010 yılında yapılan anlaşmaya göre beş yıl eşit ortaklık prensibi ile yönetilecek olan Garanti Bankası'nın yönetim kurulu 4'ü BBVA, 4'ü Doğuş tarafından atanan ve Doğuş tarafından aday gösterilen CEO olmak üzere 9 üyeden oluşuyor. Anlaşmanın altıncı yılından itibaren BBVA'nın bankada yüzde 1 hisse alma opsiyonu bulunuyor. BBVA'nın bu hisseyi alması ve Doğuş Grubu'nun payının yüzde 15'in üzerinde kalması halinde BBVA'nın yönetim kuruluna atadığı üye sayısı artıyor.

BBVA Garanti Bankası'nın yüzde 24.89'u için 2010 yılında 5.8 milyar dolar ödemiş, daha sonra eski ortaklardan GE'nin bankada kalan hisselerini alarak payını yüzde 25.01'e yükseltmişti. Toplam 4.2 milyar lira sermayesi bulunan Garanti Bankası'nın 9 aylık faaliyet raporuna göre Eylül sonu itibariyle aralarında Doğuş Holding'in de bulunduğu Doğuş Grubu'nun bankada yüzde 24.23 payı, BBVA'nın ise yüzde 25.01 payı bulunuyor.

Bankanın diğer ortaklarının payı ise yüzde 50.76 oranında.

 

Genel Müdür Ergun Özen görevine devam edecek

 

Doğuş Holding'in Garanti Bankası'daki paylarının Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'ya (BBVA) satışı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı belirtildi.

     
Doğuş Holding'in BBVA'ya bankadaki pay satışının gerçekleşmesi durumunda Holding'in Garanti Bankası'nda nitelikli hissedar olarak kalmaya devam edeceğini ifade eden kaynaklar, Holding'in Banka'daki payının yüzde 10 üzerinde olacağı bilgisini verdi.
   
Doğuş Holding'in Banka'daki yönetim kurulu üyeliklerinin devam edeceğini dile getiren kaynaklar, "Halen Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ferit Şahenk ve Banka'nın Genel Müdürü olan Ergun Özen, mevcut görevine devam edecek. Doğuş Holding, nitelikli hissedar olarak kalmaya devam edecek. Doğuş Holding'in yönetim kurulu üyelikleri olacak" ifadelerini kullandı.

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