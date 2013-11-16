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AB Bakanı Egemen Bağış, Fırat ile Tuna’yı Diyarbakır’da birleştirdi

Egemen Bağış'ın, Başbakan Erdoğan ile Mesud Barzani'nin buluşmasıyla attığı bir 'tweet' sosyal medyada günün konusu oldu

16 Kasım 2013 21:19

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın “Kaynaşmamızı hazmedemeyen fitneci derinler Fırat ile Tuna'nın buluştuğu Diyarbakır'da dibi boyluyor” sözleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani ile Diyarbakır’da tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşmeye çok sayıda bakanın yanı sıra, BDP’li vekiller, şarkıcı İbrahim Tatlıses ile 37 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye gelen Şivan Perwer de katıldı.

Çözüm süreci kapsamında büyük önem taşıyan bu ziyaret, sosyal medyada da günün konusuydu. Twitter’da daha önce attığı "ouokl" ve "rö" tweetleriyle gündeme gelen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da gündeminde Diyarbakır’daki bu önemli buluşma vardı.

Twitter’dan yazdığı mesajlarla buluşmanın önemine dikkat çeken Bağış’ın yazdığı bir ‘tweet’ ise sosyal medyada en az ziyaretin kendisi kadar konuşuldu.

Almanya’dan başlayarak Romanya üzerinden Karadeniz’e dökülen Tuna ile Türkiye’den başlayarak Basra Körfezi’ne dökülen Fırat’a gönderme yapan Bağış, “Kaynaşmamızı hazmedemeyen fitneci derinler Fırat ile Tuna'nın buluştuğu Diyarbakır'da dibi boyluyor. Kardeşliğimiz onlardan çok daha derin!” tweetini attı.

 

Kaynaşmamızı hazmedemeyen fitneci derinler Fırat ile Tuna'nın buluştuğu Diyarbakır'da dibi boyluyor. Kardeşliğimiz onlardan çok daha derin!

— Egemen Bagis (@EgemenBagis) November 16, 2013
 

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