AB Bakanı Bozkır: Karar yok hükmünde

Avrupa Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da AB Bakanı Volkan Bozkır'dan geldi. AP'nin kararının "tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığını" savunan Bozkır, açıklamasında "Bu tür kararlar, Türkiye ve Türk milleti için yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

“Yüz milyonlarca Avrupalıyı temsil eden Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Parlamentoların görevi tarih yazmak değil, Avrupa’da bugün karşı karşıya olduğumuz sınamalar karşısında gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmektir" diyen Bozkır, kararın ayrımcı bakış açısıyla alındığını ve 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk ve Müslümanların uğradığı mezalimin görmezden gelindiğini söyledi.

'Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olaylar, hepimizin ortak acısıdır'

Ermenilerin de diğer Osmanlı vatandaşları gibi acı çektiğini ve bunu hatırlamanın insanlık vazifesi olduğunu söyleyen Bozkır, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Ancak, bunun Türkiye karşıtlığı için bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline getirilmesi kabul edilemez. Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olaylar, hepimizin ortak acısıdır."

"Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunduk. Bu çağrımız geçerliliğini korumaktadır. Ermenistan ile 2009 yılında protokoller imzaladık. Ancak bu protokoller de onaylanmadan Ermenistan Parlamentosu’ndan çekilmiştir."

'İyi niyetimize karşılık, tarihi siyasete alet ettiler'

Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye’nin sergilediği iyi niyeti görmezden gelerek tarihi siyasete alet ettğini söyleyen Bozkır, "Avrupa Parlamentosu’nun kullandığı “soykırım” ifadesi hukuki bir kavramdır. Hakkında hiçbir mahkeme kararı olmayan 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemek, iftiradan öteye geçmemektedir" dedi. Bozkır, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Avrupa Birliği’nin, II. Dünya Savaşından çıkan Avrupa’da barış, dostluk ve işbirliğini yerleştirmek ve geliştirmek için kurulduğu dikkate alındığında, tarihten husumet çıkarmaya hizmet eden bu karar, Avrupa Birliği’ni kuran devlet adamlarının hedefleriyle de bağdaşmamaktadır."

'Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yayımladığı mesajlar, yol gösterici nitelikte'

"Avrupa Parlamentosu’nun, kendisini tek yanlı Ermeni anlatımının etkisinden kurtararak, enerjisini bugün Avrupa için en büyük tehdit haline gelmiş olan radikalizm, hoşgörüsüzlük ve etnik-dini ayrımcılık gibi meselelere yöneltmesi bütün Avrupalılar için daha yararlı olacaktır."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan 2014 tarihinde ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 20 Ocak 2015 tarihinde yayımladığı tarihi mesajların Avrupa’da ortak geleceğimizin inşası için Avrupa Parlamentosu’na yol gösterici nitelikte olduğuna inanıyorum."