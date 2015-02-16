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AB Bakanı Bozkır: Benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi elime silahı alır...

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili konuştu

16 Şubat 2015 12:51

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili olarak "Şayet benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi ben elime silahı alır bunun cezasını kendim verirdim. Bunun cezasına da katlanırdım. Ama devletlerin reaksiyonlarının bu şekilde olmaması gerekir. Devlete insan öldürmek bir anlamda yakışmaz diye düşünüyorum'' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Jean Monnet Kürsü Başkanları'nı kahvaltılı toplantıda ağırladı.

Ankara'daki toplantıda Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili konuşan Bozkır, cinayetle gündeme gelen idam cezası hakkında değerlendirmede bulunarak "Hem bir insan olarak hem baba olarak beni de derinden yaralamıştır. Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesinin de kederini yürekten paylaşıyorum. Ancak idam cezası konusunu değerlendirirken sanıyorum bugün içinde bulunduğumuz psikoloji içinde değil çok daha sağlıklı bir ortamda değerlendirmemizin doğru olacağını düşünüyorum. İdam cezası Türkiye'de 2000 yılında kaldırılırken çok uzun tartışılmış bir cezadır. 1986 yılından beri Türkiye'de idam cezası olmasına rağmen de bu gerçekleştirilmemiştir. Burada kişisel hislerle devletin reaksiyonunu ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Şayet benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi ben elime silahı alır bunun cezasını kendim verirdim. Bunun cezasına da katlanırdım. Ama devletlerin reaksiyonlarının bu şekilde olmaması gerekir. Devlete insan öldürmek bir anlamda yakışmaz diye düşünüyorum. Devletin görevi suçluyu yakalamaktır ve hak ettiği en ağır cezayı vermektir. Devlet herkese adalet çerçevesinde yaklaşmak durumundadır. Özgecan'ı öldürenleri lanetliyorum. Son günlerini cezaevinde acı, pişmanlık ve utanç içinde geçirmelerinin onlara verilecek en büyük ceza olduğunu düşünüyorum. Mevcut kanunlarımızdaki en ağırlaştırılmış müebbet cezasının bu tip suçlar için idam cezası yerine uygulanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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