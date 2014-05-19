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A Milli Takım futbolcularından Soma'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı ve TFF Yönetim Kurulu, maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Soma'ya gitti

19 Mayıs 2014 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve A Milli Futbol Takımı heyeti, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçileri için taziye ziyaretlerinde bulunmak üzere Soma'ya gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Akhisar'da bulunan askeri havalimanına hareket eden heyet Soma’da madencilerin ve halkın acısını paylaştı. Madenciler Şehitliği'ne giden kafile burada madencilerin mezarlarına kırmızı beyaz karanfil bıraktı, dualar okudu. Bazı futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

Sefa Özkaya’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcuları taşıyan özel uçak Akhisar Askeri Havaalanı'na indi. Heyet buradan özel otobüsle Soma'ya hareket etti. Milli Takım'ın şehit madencilerin mezarının bulunduğu Soma'daki Maden Şehitliği'ne gelişinde izdiham yaşandı. Kalabalık olan mezarlıkta futbolcular polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında mezarların bulunduğu alana ulaşabildi. 

Madencilerin mezarı başına gelen futbolcular ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim mezarlara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Mezarlıktaki bir hoca da ziyarete gelenlere topluca dua ettirdi. Bu sırada bazı milli futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 10 dakika kadar Maden Şehitliği'nde kalan Milli Takım camiye hareket ederken Fatih Terim, "Acımız çok büyük. Ulusumun acısı bizim de acımızdır. Bu bir milli bir acıdır" dedi.

 

 

Gökhan Gönül gözyaşlarını tutamadı

 

 

Mezardan sonra camiye giden kafile basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Fenerbahçeli Gökhan Gönül, konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Gökhan Gönül şunları söyledi: "Buraya geldik acılarını kadar dindirebiliriz bilmiyorum ama ölen herkese Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum."

Milliler taziye ziyaretinin ardından Manisa Akhisar havalimanından kamp için İstanbul'a dönecek. 

 

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