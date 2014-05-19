T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma Holding CEO'su Can Gürkan'dan ilk açıklama

Soma faciasına ilişkin başlayılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soma Holding CEO'su Can Gürkan adliyeye getirildi

19 Mayıs 2014 14:31

Soma faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan’ın oğlu ve Soma Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, adliyeye getirildi. Can Gürkan, "Zamanı gelince konuşacağız" dedi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Soma'daki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlıdan 5'i tutuklandı. Aralarında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5 kişi daha mahkemeye sevk edildi.

ETİKETLER

can gürkanadliyesomafaciasoruşturmagözaltıilk açıklamasoma holding

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24