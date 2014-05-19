Soma Holding CEO'su Can Gürkan'dan ilk açıklama

Soma faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan’ın oğlu ve Soma Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, adliyeye getirildi. Can Gürkan, "Zamanı gelince konuşacağız" dedi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Soma'daki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlıdan 5'i tutuklandı. Aralarında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5 kişi daha mahkemeye sevk edildi.