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Dünya

90 ABD Kongre üyesinden Kerry'ye mektup: Türkiye'de basın özgürlüğünden endişe ediyoruz

ABD Kongresi üyeleri, Türkiye'de basına yönelik baskılara tavır alınması için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e mektup yazdı

05 Şubat 2015 15:52

90 ABD Kongresi üyesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye Türkiye’de basın özgürlüğüne dair mektup yazdı. Mektupta, "Türkiye'de basın mensuplarına yönelik son tutuklamalardan dolayı endişe duyuyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin bu sorunları barışçıl ve hakkaniyetli bir şekilde çözümlendirilmesi gerektiğini açık bir şekilde dile getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

‘Gazeteci Karaca maalesef cezaevine konuldu’

 

Zaman’da yer alan habere göre, ABD Kongresi'nde 90 vekil, Türkiye'de özgür basına yönelik baskı ve anti-demokratikleşme eğilimlerini belirten bir mektup kaleme alarak Dışişleri Bakanı John Kerry'e gönderdi. Türk medyasına yönelik yapılan son operasyonlardan oldukça endişe duyduklarını belirten vekiller, şu noktalara işaret etti: "Güçlü demokrasiler şeffaflık ve toleransa ihtiyaç duyar. Fakat Türk hükümetinin korkutma, karşı sesleri bastırma ve tutuklama kararları demokratik prensipleri tehdit ediyor." ifadelerini kullandı. 14 Aralık'ta aralarında Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca'nın da olduğu 29 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen mektupta, "Erdoğan'ın muhalifi Gülen'e yakınlığıyla bilinen bu kişilerden Hidayet Karaca maalesef cezaevine konuldu."

 

‘Erdoğan yönetiminin, baskılara son vermesini açık şekilde dile getiriyoruz’

 

Kerry'e yazılan mektupta, özgür basının haklarının korunmasına vurgu yapıldı ve " Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin bu sorunları uygun ve barışçıl bir şekilde çözümlendirilmesi gerektiğini size açık bir şekilde dile getiriyoruz. Özgür basın desteklenmeli ve tüm Türk halkının ifade özgürlüğünün korunması sağlanmalıdır." denildi.

 

Kerry'e yazılan mektup ve imzalar şöyle:

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