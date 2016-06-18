Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Kaynak Holding'le bağı olduğu tespit edilen 9 şirkete daha kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 'Paralel Yapı' bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında 9 şirketin daha Kaynak Holding ile organik bağı olduğu belirlendi.



Holding ile bağı olan Bakırköy’deki Zambak Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gaziosmanpaşa’daki Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş., Büyükçekmece’deki İttifak Eğitim Hizmetleri A.Ş., Maltepe’deki Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret A.Ş., Kağıthane’deki Sarıyer Işık Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş., Ümraniye’deki Sözün Özü Basın Yayın Yazılım Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile Bahçelievler’deki şirketler Vifak Eğitim İşletmeleri A.Ş., Söğüt Öğretim İşletmeleri A.Ş., Okulun Eğitim İşletmeleri A.Ş.’ye, Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla kayyum atandı.