Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na geçen yıl yapılan başvuru sayısını açıkladı. 2 milyon 610 bin çağrıdan 660 bininin geçerli olduğu belirtilen açıklamada 82 bin kişiye sigara bırakma planı sunulduğuna dikkat çekildi.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 175 operatörle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Danışanlara, sigaranın zararları hakkında bilgi veriliyor, bağımlılık düzeyi ölçülüyor, bırakmak isteyenlere bir plan yapılıyor ve bu kişiler yılda 6 kez aranarak destek olunuyor.

"İlaç stokları bittikten sonra programın sonuçları değerlendirilecek"

Hürriyet'te yer alan habere göre Danışma Hattı’na geçen yıl 2 milyon 610 bin çağrı yapıldı. Bu çağrılardan 660 bini geçerli çağrı olarak kayıt altına alındı. Arama nedenlerine bakıldığında 538 bin çağrı sigara bırakma, 121 bin çağrı bilgi alma amacını taşıyordu. Bunlardan 82 bin kişiye sigara bırakma planı sundu.

Sigaranın içilmesinin temelinde nikotine bağımlılığın yanı sıra psikolojik, davranış ve sosyal bağımlılığın da etkili olduğunu belirten Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat, “Bırakmak isteyenlerin kararlılığı, sağlık durumları, standart ölçeklerle tanımlanan bağımlılığı, ev ve iş hayatındaki sosyal çevre özellikleri, soluğundaki karbondioksit oranı gibi birçok parametre değerlendirilerek, kişiye özel destek sunuyoruz” diyor. Sigara bırakma polikliniklerine başvuruların yüzde 70’ni erkekler, yüzde 30’unu kadınlar oluşturdu. Dr. Polat, “2015-17 arasında 317 bin kişi ilaç tedavisinden (ücretsiz) faydalandı. Bakanlık olarak iki ilaç veriyoruz (Zyban ve Champix). İlaç stoklarımız bitmek üzere. Tüm stoklar bittikten sonra programın sonuçları değerlendirilecek” diyor.

"Sigara bırakmada bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış 3 ilaç var"

9 Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç’ın verdiği bilgiye göre sigara bırakmada bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış sadece 3 ilaç var. Bunlardan ikisi nikotin yerine koyma tedavisi, biri ise beyin üzerinde etki gösteren bir başka reçeteli ilaç. İlaçların sigarayı bırakma oranlarını 2-.2.5 kat artırdığını belirten Prof. Dr. Kılınç, “Etkili olmayan sigarayı bırakma yöntemlerini deneyenler, ‘Bu bıraktırmadı, bir de öbürünü deneyeyim’ diyor. Başarısız oldukça da bırakmayı denemeyi bırakıyor. Bir çeşit öğrenilmiş çaresizlik içine düşüyor” diyor.

"Yasaklar gevşeyince içilen sigara 100 milyarı geçti"

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, kapalı alanda sigara içme yasağının, iyi denetlendiği dönemde olumlu etki yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Tütün kontrolünde hem arzı hem de talebi azaltıcı önlemler alınmalı. Türkiye’de söz konusu yasaklar başladığında sigara içme oranı yüzde 31.3 idi. Yasaklarla bu yüzde 27’ye kadar geriledi. Sigara adeti de yıllık 96 milyara kadardı. Ancak denetimlerin gevşemesi ve devreye yeni önlemlerin girmemesi nedeniyle, yasak öncesi değerlere geri dönüldü. İçilen sigara adedi de 100 milyarı geçti”

"Vaatlerden uzak durulmalı"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, sigarayı bırakmak isteyenlere, hipnoz, e-sigara gibi uygulama ve vaatlerden uzak durmaları uyarısında bulundu ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış destek ve ilaç tedavisi uygulayan üniversite ya da devlet hastaneleri bünyesindeki polikliniklere başvurulmasını önerdi.