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Sağlık

Sigara bırakma kriterlerini sağlayan ilk ve tek ülke Türkiye

Türkiye, 2008 yılında çıkardığı Tütün Kontrolleri Yasası kapsamındaki çalışmalarla dünyada bir ilke imza attı

02 Ocak 2014 14:29

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2013 yılı Küresel Tütün Salgını Raporu’na göre, tütün kontrolünde üst düzey başarıyla tüm kriterleri sağlayan ilk ve tek ülke Türkiye dünyaya örnek oldu.
Türkiye, dünyaya örnek olacak bu başarıyı 2008 yılında çıkardığı Tütün Kontrolleri Yasası kapsamındaki çalışmalarla yakaladı. Türkiye’de, 2008-2012 yıllarında tütün ürünlerini tüketenler 2 milyon 200 bin kişi azaldı, erkeklerde yüzde 47,9’dan yüzde 41,5’e, kadınlarda ise yüzde 15,2’den yüzde 13,1’e düştü. Tütün ürünleriyle mücadelede öncü kuruluşlardan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği de çocuk ve gençlerin hiç sigaraya başlamaması için yeni yılda birçok çalışmaya imza atmayı hedefliyor.
 

Başarı yasayla geldi

 
Derneğin Genel Başkanı Mustafa Aydın, tütün ürünleriyle mücadelede 1995 yılına kadar dünyada adı geçmeyen  Türkiye’nin 2008 yılında çıkarılan “Tütün Kontrol Yasası” ve hükümetin kararlı tutumu sayesinde 2010 yılından başlayarak tüm dünyaya örnek olmaya başladığını söyledi. Aydın, “Dünyada bu alanda bu kadar hızlı değişim gösteren başka ülke yok”  dedi. Aydın, “Artık bir zamanlar dünyada ‘Türk gibi sigara içer’ sözü tarihe karışmış, yerine ‘Türk gibi sigara ile savaşır’ sözü söylenir olmuştur” diye konuştu.

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