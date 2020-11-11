81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs'le mücadele kapsamında 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği Koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'nden 81 ilin valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Yarından (12 Kasım Perşembe) itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

TIKLAYIN | 81 ilde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı, peki uzmanlar ne diyor?



65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.



Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak."

Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.