81 ilde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı, peki uzmanlar ne diyor?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin tamamında Koronavirüs'le mücadele kapsamında sigara içmeyi yasakladı. Uzmanlar, sigara kullanılan ortamlarda virüsün daha kolay yayıldığını belirtirken, sigara kullanan kişilerin maskelerini uygun bir biçimde takmadıklarından ötürü, ya virüsü kaptıklarını ya da bulaştırabildiklerini söylüyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları, her gün artmaya devam ederken, önce 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi, ardından kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Dumanı üflerken virüs daha uzak mesafeye yayılıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Özellikle dış mekânlarda insanların karşılıklı sigara içip sohbet ederken virüsü birbirlerine enfekte ettiğine işaret eden Özlü, "Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor. Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Recep Tekin: Koronavirüslü birinin dumanı dışarı üflemesi pasif içicilere de virüs bulaştırıyor

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de, sigara içilen ortamlarda Koronavirüs'ün bulaşmasının daha hızlı olduğuna vurgu yaparak, "Koronavirüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için bu tip bir ortamda aslı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor.



Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının arttığı alanlar, koronavirüs açısından risk oluşturabiliyor. Sigara içilen kapalı ortamlarda pasif içiciler var ise onlar açısından risk oluşturabiliyor. Sonuç itibari ile solunum yoluna temas etmiş dumanın Koronavirüs’lü birinin dumanı dışarı üflemesi ile birlikte ortamda diğer kişiler açısından her ne kadar sigara içmeseler de pasif içici durumda olmaları nedeniyle Koronavirüs kapabilir." diye konuştu.

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