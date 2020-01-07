'80 milyon matematiği' ile sosyal medyada tartışma yaratan Tuğba Özay: Hepiniz Pisagor kesildiniz bir anda

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay'ın Milli Piyango'nun yılbaşına özel büyük ikramiyesi ile ilgili yaptığı matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay,"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından” diyen Tuğba Özay yaptığı açıklamada, “Hepiniz Pisagpr kesildiniz” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Tuğba Özay: Büyük ikramiye 80 milyon liraymış; herkese 1'er milyon dağıtırdım, ülke biraz şahlanırdı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özay, “Türkçeyi katledenler, dilbilgisi bilmeyenler, daha ‘de-da’ eklerini ayırmayı beceremeyenler iki gündür anlık bir durumu almışlar, abartmışlar da abartmışlar! Hele yapılan yorumlar, insanlıkla uzak yakın ilgisi olmayan yazılar… Yazık! Ne güzel işte hepinizi güldürmüşüm! Ama unutmayın ki söz uçar yazı kalır! Saniyelik bir durumdan ve adımdan nemalanlar önce dilimizi öğrensinler! Maşallah hepiniz Pisagor kesildiniz bir anda. Benim bile gülüp eğlendiğim bir konuda insanlık dışı yaklaşımlarınız kabak tadı verdi. Karşımda iki cümleyi kuramayacak olanlar sanal ortamda cengaver kesilmişler. Haydi biraz daha eğlenin çocuklar iki kere iki sekiz eder” düşüncelerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay'ın Milli Piyango'nun yılbaşına özel büyük ikramiyesi ile ilgili yaptığı matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu. Özay,"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından” dedi. Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca Özay "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" diye cevap verdi.