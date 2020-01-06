Tuğba Özay: Büyük ikramiye 80 milyon liraymış; herkese 1'er milyon dağıtırdım, ülke biraz şahlanırdı

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay'ın Milli Piyango'nun yılbaşına özel büyük ikramiyesi ile ilgili yaptığı matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu.

Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.