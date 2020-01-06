Tuğba Özay: Büyük ikramiye 80 milyon liraymış; herkese 1'er milyon dağıtırdım, ülke biraz şahlanırdı

06 Ocak 2020 14:28
Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay'ın Milli Piyango'nun yılbaşına özel büyük ikramiyesi ile ilgili yaptığı matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu.
Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.
Özay,"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından” dedi.
Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca Özay "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" diye cevap verdi.
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