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79 gün sonra Cizre tanıklığı: Canımız gitti, malımız da gitsin, yıkılmadık, gitmiyoruz bir yere!

Cizre'deki sokağa çıkma yasağının ardından geriye yıkım görüntüleri kaldı

03 Mart 2016 18:43

Cizre'de 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bölgedeki operasyonların ardından sona erdi. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Cizreliler 79 gün sonra 'evlerine' döndü. İlçede yaşanan çatışmalar nedeniyle büyük yıkım yaşandığı görüldü. Gazeteci Fatih Pınar, Cizre'deki yıkımı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 için görüntüledi. Evinde büyük yıkım oluştuğu görülen bir Cizreli, "Bir tane değil, bir sürü canımız gitti. O kadar genç öldü, hepsi PKK'li miydi? Yeni doğan bebekler PKK'li miydi? Madem ki PKK'yse ben PKK'yim, bundan sonra ben PKK'yim, gelsin. Canlarımız gitti, mallarımız da gitsin. Ama yine yıkılmadık. Buradayız. Gitmiyoruz bir yere. Gidemeyiz. Çünkü biz buralıyız" dedi.

Fatih Pınar'ın 79 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından Cizre'deki tanıklıklarını derlediği videoröportaj şöyle:

 

 

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