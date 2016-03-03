79 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilçeye dönen Cizreliler, şimdi ne yapacak?

Sokağa çıkma yasakları ve operasyonların sürdüğü 79 günün ardından ilçeye dönebilen Cizreliler ev ve iş yerlerinde oluşan zararlarının tazmin edilmesini bekliyor. Zarar tespiti için Ankara'da oluşturulan bir komisyonun pazartesi günü ilçede keşifte bulunacağı belirtiliyor.

Radikal'de yer alan habere göre; Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün kaldırıldı. 79 gün sonra şehre giren Cizre halkı çatışma ve patlamalardan dolayı harabeye dönen ev ve iş yerlerinden oluşan bir manzarayla karşılaştı.

79 günlük yasak süresince çatışmalardan dolayı binlerce ev ve iş yerinin enkaza döndüğünü söyleyen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı, “Cizre’de hasar gören ev ve işyerlerinde ortaya çıkan zararın tespit edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir komisyon oluşturulduğunu, komisyonun pazartesiden itibaren hasar tespiti çalışmalarına başlayacağını öğrendik” dedi.

"Hasar tespiti komisyon tarafından yapılacak"

Hasar gören ev ve iş yerleri ile ilgili ortaya çıkan zararın nasıl tazmin edileceği ile ilgili yetkililerle görüşmeler içinde olduklarını söyleyen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı şöyle konuştu:

“Cizre’de hasar gören ev ve işyerleri ile ilgili Salı günü Şırnak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Müdürlük zararların tespit edilmesi için Ankara’da bir komisyon oluşturulduğunu ve komisyonun Pazartesi günü Cizre’ye gelip zarar tespiti için keşifte bulunacağını söyledi. Çatışmalardan dolayı ortaya çıkan zararların komisyonun yapacağı tespitler doğrultusunda tazmin edilmesi planlanıyor. Çatışmalardan dolayı başta Cudi, Nur ve Sur mahalleleri zarar gördü. Cizre’nin tamamında enkaza dönen evler var. Bazı evlerin enkazı kaldırıldığı için evden geriye hiçbir şey kalmamış. Evlerdeki mobilya ve beyaz eşyalar kullanılmaz duruma gelmiş. Dolayısıyla zararın bir an önce tazmin edilmesi lazım. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak zararların nasıl tazmin edileceği ile ilgili yetkililerle görüşme halindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz.”

"Bankaların yeni bir ödeme planı hazırlaması lazım"

14 Aralık’ta ilan edilen yasak sonrasında esnafın kepenk açamadığını ve kredi borçlarını ödeyemediğini söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, “Cizre’deki yıkımın ve zararının maliyeti çok yüksek. Yakıp yıkılan iş yerleri var. Üç aydır çalışamayan ve evine ekmek götüremeyen bir Cizre halkı var. Zararın nasıl tazmin edileceği yönünde henüz net bir bilgi yok. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu konuda halkın acil olarak bilgilendirilmesi lazım. Yasak öncesinde birçok esnaf aldığı kredi ve borçları ödüyordu. Ancak şimdi esnaf borçlarını ödeyemez duruma geldi. Bu nedenle borçlarla ilgili bankaların yeni bir ödeme planı yapması lazım’’ dedi.

"Zararın tanzimi için tam yargı davası açılması lazım"

Yasağın kaldırılmasından sonra çatışmanın şiddetli olarak yaşandığı mahalleleri gezdiklerini söyleyen Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ortaya çıkan zararların ‘tam yargı davası’ çerçevesinde tanzim edilmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Çatışmaların şiddetli yaşandığı Cudi ve Sur mahallelerini gezdik. Gerçekten bir facia söz konusu. Zararlar tahminlerin çok üstünde. Evleri yıkılan aileler barınma problemi yaşıyor. Gidecek yerleri olmayan aileler hasarlı evlerine girmek için enkazı temizlemeye başladı. Enkazlar kaldırılmadan acil bir şekilde hasar tespitinin yapılması lazım. Çatışmalardan dolayı ortaya çıkan zararlar 5233 Sayılı Kanun çerçevesinde tazmin edilebilir. Ancak biz zararların tam yargı davası çerçevesinde mahkeme tarafından tespit edilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.”