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79 günlük sokağa çıkma yasağının ardından; Cizre bildiğiniz gibi değil...

İlçede incelemelerde bulunan Şemikan Birliği'nin izlenimleri...

02 Mart 2016 18:13

Ali Aslangül

Sivil toplum örgütü Şemikan Birliği, 14 Aralık 2015'te başlayan ve bugün sabah 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu. Çekilen fotoğraflarda, bölgedeki evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalmış bebek beşikleri olduğu görülüyor.

Aralarında Süryani, Kürt, Arap, Mıhellemi, Ezidi, Müslüman, Hristiyanlar gibi çeşitli din, inanç ve toplumsal kesimlerden temsilcilerin bulunduğu örgütün başkanlığını yapan Bozo Bilal Acar, T24'e yaptığı açıklamada, "bazı yıkılmış binaların içinde ceset parçalarıyla karşılaştıklarını ve bölgenin hâlâ güvenli olmadığını" belirtti. "Yıkılmış binalardan cenaze kokularının geldiğini" söyleyen Acar, "Çok ciddi bir psikolojik travma yaşıyor buradaki halk. Bu yaraları sarmaları için bütün duyarlı herkesi Cizre ile dayanışmaya bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Şemikan Birliği Başkanı Bozo Bilal Acar'ın ilçede yaptıkları incelemelere ilişkin izlenimleri şöyle: 

"Cizre'ye girdiğimizde inanılmaz bir manzara ile karşılaştık. Daha 3 ay önce sapasağlam olan binaların yerinde enkaz gördük. Bazı yıkılmış binaların içinde insan parçalarıyla karşılaştık. İnsanların artık dönecek bir evleri bile kalmadı.

Mahalleleri gezerken vahşet bodrumları diye bilinen yerlerden ağır cenaze kokularını duyabiliyorduk. Mahallelerde patlamamış top mermileri halen duruyor. Dolaştığımız sırada iki patlamaya şahit olduk. Buralar halen güvenli değil, patlamamış cisimler tehlike saçıyor. Acilen titizlikle temizlenmesi gerekiyor.

Yıkımın en çok yaşandığı mahalle olan Cudi'de tahrip olmamış ev neredeyse kalmadı. Çok yoğun bir cenaze kokusu var. Sokaklarda burnunuzu kapatmadan dolaşmanız münkün değil.

Buralardaki yıkım sadece maddi değil; manevi bir enkazla da karşılaştık. Buradakilere "Nasılsın" diye sorduğumuzda sadece gözyaşı döküyorlar. Çocuklar en ufak bir seste çığlık atıyor korkuyorlar. Çok ciddi bir psikolojik travma yaşıyor buradaki halk. Bu yaraları sarmaları için bütün duyarlı herkesi Cizre ile dayanışmaya bekliyoruz. Bir daha bu insanlar nasıl toparlanacak gerçekten bilemiyoruz. Buradaki incelemelerimiz ve raporlarınızı olabildiğince detaylı bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

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