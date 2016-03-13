73 yaşında YGS'ye giren emekli öğretmen: Sınav değil, prostat zorladı

Emekli matematik öğretmeni 73 yaşındaki Burhan Sevilcan kendi gibi matematik öğretmeni olan kızı Hande Özsümer ile birlikte Manisa Turgutlu Anadolu Lisesinde YGS’ye girdi. Sevilcan, "Allah ömür verirse okuyacağız, sorular güzeldi ve ben matematik sorularıyla ilgilendim. Diğer sorularla ilgilenemedim, sınav fena değildi. Herkes diyor ya okumanın yaşı yok diye bizde bir ucundan tutalım, başlayalım dedik. Sınav pek zorlamadı da prostat zorladı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 160 dakikalık sınavın sonuna kadar içeride kalan ve soruları yanıtlamaya çalışan emekli öğretmen Burhan Sevilcan, okumanın yaşı olmadığını söyledi. Ağırlıklı olarak kendi bölümü olan matematik sorularını yanıtlamaya çalıştığını ifade eden 73 yaşında üniversite sınava giren Burhan Sevilcan, şunları söyledi:

“Ben emekli matematik öğretmeniyim, kızımla birlikte bugün YGS sınavına girdim, kızımda matematik öğretmenidir. 13 Mart ayrıca benim doğum günüm ve tam bugün 73 yaşına girdim. Allah ömür verirse okuyacağız, sorular güzeldi ve ben matematik sorularıyla ilgilendim. Diğer sorularla ilgilenemedim, sınav fena değildi. Herkes diyor ya okumanın yaşı yok diye bizde bir ucundan tutalım, başlayalım dedik. Sınav pek zorlamadı da prostat zorladı"