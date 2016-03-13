T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Başbakan Davutoğlu'ndan YGS mesajı

Başbakan Davutoğlu YGS sınavı öncesi çağrıda bulunda

13 Mart 2016 13:12

Başbakan Ahmet Davutoğlu, vatandaşlardan YGS sınavı  bitimine kadar öğrencileri düşünerek hareket etmelerini istedi.
Davutoğlu YGS sınavı öncesinde "Tüm vatandaşlarımdan sınav bitimine kadar öğrencilerimizi düşünerek hareket etmelerini istirham ediyorum" dedi.

Başbakan Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından,  bugün yapılan YGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle;

"Biraz sonra YGS sınavına girecek tüm öğrencilerime Allah'tan zihin  açıklığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımdan da sınav bitimine kadar öğrencilerimizi  düşünerek hareket etmelerini istirham ediyorum."

ETİKETLER

ygsdavutoğluBaşbakan Ahmet Davutoğlusınavmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24