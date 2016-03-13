Başbakan Davutoğlu'ndan YGS mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, vatandaşlardan YGS sınavı bitimine kadar öğrencileri düşünerek hareket etmelerini istedi.

Davutoğlu YGS sınavı öncesinde "Tüm vatandaşlarımdan sınav bitimine kadar öğrencilerimizi düşünerek hareket etmelerini istirham ediyorum" dedi.

Başbakan Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bugün yapılan YGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle;

"Biraz sonra YGS sınavına girecek tüm öğrencilerime Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımdan da sınav bitimine kadar öğrencilerimizi düşünerek hareket etmelerini istirham ediyorum."