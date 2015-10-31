"7 Haziran'da sandığa gitmeyenlerin yüzde 52’si CHP, yüzde 17’si MHP, yüzde 16’sı HDP, yüzde 15’i AKP’den"

7 Haziran’da sandığa gitmeyenlerin yüzde 52’si CHP, yüzde 17’si MHP, yüzde 16’sı HDP, yüzde 15’i ise AKP’den olduğu belirtildi. Gezici Araştırma Şirketi’nin araştırmasına göre, 1 Kasım'da sandığa gitme motivasyonu en düşük parti seçmeni MHP’den. AKP, CHP, HDP seçmeninin yüzde 97’si “Kesinlikle sandığa gideceğim ve partime oy vereceğim” diyor. 7 Haziran’da seçmenin yüzde 13'ü sandığa gitmemişti.

Gezici Araştırma Şirketi’nin 24-25 Ekim tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, AKP'nin oy oranı % 43, CHP'nin % 26,1, MHP'nin % 14,9 ve HDP'nin % 12,2 oldu.

Şirketin 17-18 Ekim tarihlerinde yaptığı ankette AKP’nin oy oranı % 41,3, CHP'nin % 27, MHP’nin % 15,6 ve HDP’nin ise % 12,5'ti.