Gezici Araştırma'nın son anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Gezici Araştırma Şirketi’nin 24-25 Ekim tarihleri arasında arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, AKP'nin oy oranı % 43, CHP'nin % 26,1, MHP'nin % 14,9 ve HDP'nin % 12,2 oldu. Şirketin 17-18 Ekim tarihlerinde yaptığı ankette AKP’nin oy oranı % 41,3, CHP'nin % 27, MHP’nin % 15,6 ve HDP’nin ise % 12,5'ti.

Şirketin son 3 seçim anketine göre, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde partilerin alması beklenen oy oranları şöyle:

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AKP'nin oy oranının daha önce yapılan anketlere göre artış gösterdiğini belirten Gezici Araştırma Şirketi, bunun sebebini de 10 Ekim'de Ankara'da yaşanan katliam sonrasında oluşan atmosfere bağlayarak şu yorumu yaptı:

"Daha önce AKP’ye oy verip de 7 Haziran 2015 seçimlerinde oy vermeyeceğini ifade eden halka nedenleri sorulduğunda başkanlık sistemini istemediklerini, Sayın Erdoğan’ın seçim sürecinde meydanlarda olmasını, ekonomik geçim sıkıntısını, işsizlik ve yolsuzluk olaylarının etkisini ifade etmişlerdir. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra çok kısa bir sürede tekrar fikirlerinin değişme nedeni sorulduğunda ise artan terör olayları, hükümetin istikrarsızlığı korkusu ve ekonominin çöküşe geçeceği endişesi bir kısım seçmeni tedirgin etmiş ve tekrar AKP’ye oy verme düşüncesine neden olduğunu ifade etmiştir.

Bununla birlikte son olarak Ankara Garı’nda yaşanan olaylar oy oranlarında değişikliğe götürmüştür. Ankara Garı’nda yaşanan olaylardan önce yapılan kamuoyu yoklaması ile Ankara Garı’nda yaşanan olaylardan sonra yapılan kamuoyu yoklaması arasında AKP’nin oy oranı açısından fark olduğu görülmüştür ve artışa neden olduğu fark edilmiştir. Bunun nedeni olarak Halka, Ankara Garı’nda yaşanan olaylarda kimi/hangi grubu sorumlu tuttuğu sorulduğunda PKK’nın, HDP’nin, PYD’nin ve IŞİD’in yaptığı yönünde nedenler sıralanmıştır. 7 Haziran seçimlerinde aldığı oyu koruyan AKP, yaşanan terör olaylarından dolayı sorumlu tuttuğu HDP’ye yönelik söylemleri ve milliyetçi kitleye verdiği “ülke bütünlüğünün tehlikede olduğu” mesajı ile MHP seçmeninden yaklaşık %1-1,5 oy oranında geçiş sağlamıştır."

"Emanet oylar CHP'ye dönüyor, AKP'nin kaderini oy kullanmayan seçmen belirleyebilir"

Gezici Araştırma Şirketi, CHP'nin oy oranlarında görülen artışı ise şu şekilde açıkladı:

"Bir diğer değişim noktası CHP oylarında olmuştur. 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana CHP oylarında görülen artışın nedenleri sorulduğunda CHP’nin ekonomik vaadlerinin etkisi, CHP’nin siyasi duruşunun daha ılımlı ve yapıcı oluşu ve “emanet” oyların bir bölümünün tekrar CHP’ye dönüşünün etkili olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan araştırma sonucu, CHP’nin 7 Haziran sonrası yapılan koalisyon görüşmelerindeki uzlaşmacı tutumu, artan terör olayları sırasında yaptığı barış çağrıları, şehitler konusundaki hassasiyeti, Ankara Katliamı sonrası sağduyulu duruşu, gerek medyaya gerek kişisel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerle ilgili kararlı tavrı halkın her kesiminden takdir topladığı görülmektedir.

Bununla birlikte halkın büyük bir bölümünün CHP’deki değişimin farkında olmasına rağmen hala CHP konusunda genel “katı önyargılarının” kırılmadığı da görülmektedir. Oy kullanmayan seçmende en büyük dilme sahip olan CHP seçmeninin oy kullanma oranı, 1 Kasım akşamı çıkacak tabloyu, partilerin oy dağılımını, meclis sandalye sayısını, AKP’nin tek başına iktidar olup olmaması gibi kritik konuların en belirleyici faktörü olacaktır. Yapılan araştırmalarda, CHP seçmeni sandığa gittiği takdirde oyunun % 2-3 civarında artabileceği ve bu durumda AKP’nin oyunun düşeceği ve tek başına iktidar olma şansının kalmayacağı görülmektedir."