İşte KONDA'nın 1 Kasım öncesi son seçim anketinin sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 1 Kasım genel seçimi hakkındaki son araştırma sonuçlarını sitesinde yayımladı.

KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,4 olarak duyurduğu araştırmasına göre, AKP yüzde 41,7, CHP yüzde 27,9, MHP yüzde 14.2, HDP de yüzde 13,8 oy oranlarında görünüyor.

Seçime katılımın yüzde 91 mertebesinde olacağı tahmin edilen ve yurt dışı seçmenlerin oylarının hesaba katılmadığı belirtilen araştırmada parlamentoda temsil edilmeyen partilerin oy oranı yüzde 2,3 düzeyinde.

7 Haziran'da sandıktan çıkan oy oranları

7 Haziran genel seçiminde AKP 40,87, CHP 24,95, MHP 16,29, HDP 13,12 oranında oy almıştı. KONDA'nın son araştırmasına göre, MHP dışında tüm partilerin oy oranları artacak.

KONDA’nın son araştırması 32 ile bağlı 139 ilçe 200 mahalle ve köyde 3 bin 574 kişiyle yüz yüze yapıldı. Şirketin abonelerine gönderdiği ve kurumsal internet sitesinde yayımladığı (29 Ekim 2015) araştırma sonuçlarına ilişkin mektup aynen şöyle: