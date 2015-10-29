T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte KONDA'nın 1 Kasım öncesi son seçim anketinin sonuçları

KONDA'nın anket sonuçlarına göre seçime katılım yüzde 91 mertebesinde olacak

29 Ekim 2015 13:40

Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 1 Kasım genel seçimi hakkındaki son araştırma sonuçlarını sitesinde yayımladı.

KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,4 olarak duyurduğu araştırmasına göre, AKP yüzde 41,7, CHP yüzde 27,9, MHP yüzde 14.2, HDP de yüzde 13,8 oy oranlarında görünüyor.

Seçime katılımın yüzde 91 mertebesinde olacağı tahmin edilen ve yurt dışı seçmenlerin oylarının hesaba katılmadığı belirtilen araştırmada parlamentoda temsil edilmeyen partilerin oy oranı yüzde 2,3 düzeyinde. 

 

7 Haziran'da sandıktan çıkan oy oranları

 

7 Haziran genel seçiminde AKP 40,87, CHP 24,95, MHP 16,29, HDP 13,12 oranında oy almıştı. KONDA'nın son araştırmasına göre, MHP dışında tüm partilerin oy oranları artacak. 

KONDA’nın son araştırması 32 ile bağlı 139 ilçe 200 mahalle ve köyde 3 bin 574 kişiyle yüz yüze yapıldı. Şirketin abonelerine gönderdiği ve kurumsal internet sitesinde yayımladığı (29 Ekim 2015) araştırma sonuçlarına ilişkin mektup aynen şöyle:

 

ETİKETLER

konda1 kasımseçim sonuçlarıbekir ağırdırtarhan erdemkoalisyontek başına iktidarson anketankara katliamı

İlgili Haberler

Dokuz araştırma şirketinin 1 Kasım tahminlerine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Dokuz araştırma şirketinin 1 Kasım anket sonuçları...

Gezici Araştırma'nın son anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Son ankete göre, AKP ve CHP'nin oy oranlarında artış var

A&G Araştırma'nın son anketine göre AKP yüzde 47,2!

Ankete göre, HDP yüzde 12.2 ile barajı aşsa da AKP tek başına iktidara geliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24