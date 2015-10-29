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A&G Araştırma'nın son anketine göre AKP yüzde 47,2!

Ankete göre, HDP yüzde 12.2 ile barajı aşsa da AKP tek başına iktidara geliyor

29 Ekim 2015 12:46

A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür’ün yabancı bir finans kuruluşuna yapmış olduğu araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırma sonuçlarına göre AKP, 1 Kasım seçiminde yüzde 47,2 oyla tek başına iktidara geliyor.

A&G'nin dün A Haber'de açıkladığı, bugün de internet sitesinde yayımladığı 24-25 Ekim tarihinde 4.536 denekle yapılan araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 47,2 CHP 25.3, MHP 13.5, HDP de 12.2 oy oranında gözüküyor. Diğer partilerin dağılımı ise yüzde 1.8.

Araştırma kapsamında gidilen iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Zonguldak.

Anket sonuçlarının detayları için tıklayın

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