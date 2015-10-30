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İşte ANDY-AR'ın seçim tahmini
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, ANDY-AR Araştırma'nın seçim tahminini paylaştı
ANDY-AR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, seçimlere iki gün kala ANDY-AR’ın tahmini oy oranlarını açıkladı. İşte Acar’a göre, partilerin 1 Kasım’da alacağı tahmini oy oranları:
AKP yüzde 43,7
CHP, 27,1
MHP yüzde 14,
HDP yüzde 13
Acar’ın tweeti şöyle:
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