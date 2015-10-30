T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte ANDY-AR'ın seçim tahmini

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, ANDY-AR Araştırma'nın seçim tahminini paylaştı

30 Ekim 2015 20:12

ANDY-AR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, seçimlere iki gün kala ANDY-AR’ın tahmini oy oranlarını açıkladı. İşte Acar’a göre, partilerin 1 Kasım’da alacağı tahmini oy oranları:

AKP yüzde 43,7

CHP, 27,1

MHP yüzde 14,

HDP yüzde 13

 

Acar’ın tweeti şöyle:

 

ETİKETLER

andy aranketi seçimoy oranları
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-10-30T20:12:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/iste-andy-arin-secim-tahmini,314754","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/iste-andy-arin-secim-tahmini,314754"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24