672 bin 649 seçmen buharlaştı mı?

CHP, 3,5 aylık sürede 1 milyon 73 bin kişilik seçmen hareketliliği yaşandığını saptadı. 7 Haziran’da oy kullanan 672 bin 649 seçmen, 1 Kasım listelerinde yer almazken, oy kullanmayan 400 bin 354 seçmen listelere girdi. İstanbul’da 145 bin 98, Ankara’da 45 bin 99, İzmir’de 36 bin 601 seçmen kayboldu. CHP'li Erdal Aksünger, bu hareketlilikle ilgili YSK’nin kamuoyunu aydınlatması gerektiğini söyledi.

Aksünger’in CHP’deki bilişim kadrosu ile yaptığı seçmen listelerine yönelik analizler, 1 Kasım öncesi çok ciddi bir tartışmayı gündeme getirecek. Yapılan çalışmaya göre 1 Kasım seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 308 bin 101 artış gösterdi. Bu seçimlerde 557 bin 903 seçmen de ilk kez oy kullanacak.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, CHP’nin analizlerinde asıl dikkat çeken iki istatistik ise, 7 Haziran’dan sonra “ortadan kaybolan” ve “yeni ortaya çıkan” seçmen sayılarıyla ilgili. Aksünger’in çalışmasına göre, 7 Haziran listelerinde oy kullanma hakkına sahipken listede bulunmayan 400 bin 345 kişi 1 Kasım seçmen listelerinde yer aldı. Buna karşılık, 7 Haziran’da listelerde yer alan 672 bin 649 seçmen, bu kez listede yer almadı.

Vekil sayısı...

Bu rakamlar, bazı seçim bölgelerinde “kıl payı” vekillik kaçıran partiler için yaşamsal önem taşıyor. 7 Haziran seçimlerinde 38 seçim çevresinde milletvekilleri 10 binden az oy farkı ile partiler arasında değişmişti. Aksünger’in çalışması vekil sayılarının küçük oy değişimleriyle yeniden şekilleneceği Amasya’da 2 bin 363 seçmenin, Samsun’da 9 bin 380, Iğdır’da 1714, Kocaeli’de 13 bin 747, Malatya’da 6 bin 224 seçmenin yok olduğunu tespit ediyor.

Aksünger: YSK neden açıklamıyor?

Ortaya çıkan tabloyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aksünger, şunları söyledi:

'YSK aydınlatsın'

7 Haziran’da oy kullanmış ama 1 Kasım seçimlerinde oy kullanmayacak 672 bin 649 kişi var. Ortadan yok oldu bunlar. Örneğin benim ekibimde bir arkadaşımızın seçmen kâğıdı gelmedi. İkametgâhı aynı ve üç seçimde de oy kullanmış. Eşinin seçmen kâğıdı gelmiş ama kendisininki gelmemiş. Bunun bir açıklamasını YSK yapmalı. Niye seçmen yazılmıyor cevabı yok. İtiraza rağmen seçmen yazılmayanları YSK açıklamıyor.

Sayı arttı

20 Nisan’da gelen askı listesinde bu rakam 650 bin kişi idi. 20 Eylül’de kesinleşmiş liste geldiğinde bu sayının azalacağını ve olmayan seçmenlerle ilgili YSK’nin bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Ancak kesinleşen listede sayının azalmadığını tam tersine arttığını gördük. İtiraz eden seçmen “beni çıkartın” diye itiraz etmiş olması lazım. “Ben aslında yokum” başvurusu olmalı… Bunun açıklanması lazım.

İkâmetgah tartışması

İkametgâhını taşıyan seçmenlerle ilgili de soru işareti var. Nereye gittikleri ile ilgili tereddütler var. 20 Nisan listelerinde hiç gözükmeyen bir seçmen kitlesi 20 Eylül listelerinde 422 bin 847 kişi eklenmiş.

'Saray'ın planı mı?'

YSK’ye başvurularımızı yaptık. Bu sorularımızın hiçbirisi ile ilgili bir açıklama getirmedi. Acaba Doğu ve Güneydoğu’da seçmen kâğıtları insanların elinde var mı yok mu? Oynanan oyunlardan biri de bu olabilir. Bu kadar çok muhtarlık toplantısı yapan Saray’ın arka planda ne yaptığını merak ediyorum. Acaba o seçmen kâğıtları muhtarlara gitti mi?