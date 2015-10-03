Beşir Atalay'dan HDP'ye: Seçimin huzurunu bozacak hiçbir şey yapmasınlar, pişman ederiz!

1 Kasım seçimleri öncesinde Van'da sadece AKP ve HDP'nin seçim çalışması yaptığını söyleyen AKP Van 1'inci sıra milletvekili adayı Beşir Atalay, "Dileriz ki diğer partiler de gelip buralarda çalışsın. O partiye de tavsiyemiz şudur. Eğer demokrasiye inanıyorlarsa seçimin huzurunu bozacak hiçbir şey yapmasınlar ve yaptırmasınlar. Yaptırırlarsa dünyaya teşhir ederiz, yaptıklarına pişman ederiz" dedi.

AKP'nin Van'daki milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Beşir Atalay, depremde bir yıl boyunca Van'da çalıştığını belirterek, "O zaman diyordum ben de artık Vanlı oldum hemşehrinizim diye. Ama böyle bir adaylık olacağını bilmiyordum. Zaten liste yayınlanana kadar kimse bana sormadı. Hiç fikrimi de sormadılar. O zaman da bilmiyordum. İşte şimdi buradayım ve çok memnunum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah hep beraber çok koordineli iyi hazırlanmış bir kampanya yürüteceğiz" diye konuştu.

Van'da sadece 2 parti olduğunu söyleyen Atalay, AKP'nin Türkiye'nin her köşesinde siyaset yaptığını hatırlatarak, "Görüyorsunuz burada başka partiler yok. Bizim dışımızda bir parti var. Dileriz ki diğer partiler de gelsin buralarda çalışsın. O partiye de tavsiyemiz şudur. Eğer demokrasiye inanıyorlarsa, seçim huzurunu bozacak hiçbir şey yapmasınlar ve yaptırmasınlar. Yaptırırlarsa dünyaya teşhir ederiz, yaptıklarına pişman ederiz. Bunu bilsinler" diye konuştu.

Vanlıların sivil siyaset umuduyla HDP'ye oy verdiklerini iddia eden Atalay, "Umut neydi, terör ve şiddet biter, siyaset kurumu güçlenir ve Türkiye'nin meselelerini TBMM çözer ama böyle mi oldu? Vanlı kardeşimiz şimdi görüyor, 7 Haziran'dan sonra yeniden terör ortamını canlandırdı ve bu partinin en tepesindekiler terör örgütünün gölgesine sığındı. Böylesi bir siyaset olmaz. Bu başka bir vesayettir. Bu seçim bana göre HDP için de bir sınavdır. Ya sivil siyaset alanında güçlenecek, seçim ortamında gösterdiği tutumlarla onu ispat edecek ya da terörle bütünleşmiş, siyasi hiçbir anlamı olmayan bir hareket olacaktır" dedi.

