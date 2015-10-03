AKP seçim startını Almanya’da verdi

Geçtiğimiz mayıs ayında 7 Haziran seçimleri için geldiği Almanya’nın Dortmund kentinde yaklaşık 15 bin

kişinin karşıladığı Davutoğlu’nu bu kez 13 bin kişilik ISS Dome salonda sekiz bin civarında katılımcı dinledi.

Türk bayrakları ve parti flamaları ile karşılanan Başbakan Davutoğlu, konuşmasına tezahüratlar eşliğinde

başladı.

Düsseldorf’daki etkinliğin Almanya’nın yeniden birleşmesinin 25’inci yıldönümüne denk geldiğini belirten

Davutoğlu, “Dost ve müttefik Almanya’ya selamlarımı sunuyorum. Başbakan Angela Merkel’i

Almanya’dan ayrılmadan arayıp bizzat tebrik edeceğim. Türkiye ile Almanya tarih boyu dost olmuş iki

ülke, sizlerin köprü olduğu bu dostluk kıyamete kadar sürecek’ dedi.

Birlik mesajı

Avrupa’daki Türk vatandaşlarına “Ayrışmayın“ diye seslenen Ahmet Davutoğlu, “Sizden ricam Türkler,

Kürtler, Sünniler, Aleviler Mezopotamya’nın çocukları Avrupa’da birlik olun. Aranıza fitne sokulmasına

izin vermeyin.

Almanyalı Türklerden mülteciler konusunda özveride bulunmalarını da isteyen Davutoğlu, ”Tüm ırkçılıklara

karşı örnek bir tutum sergileyelim, mültecilere burada da bağrımızı açalım“ dedi.

Alman hükümetinin mülteciler konusunda cesur bir adım attığını vurgulayan Türkiye başbakanı, “100 bin kişi

Avrupa’ya hareket etti diye kapılarını nasıl kapatırız diye düşünmeye başladılar. Almanlar cesur bir karar

verdi. Merkel’le konuştuk New York’ta. Tebrik ediyoruz“ diye konuştu.

Seçim startı verdi

1 Kasım seçim startını Almanya’da vermeye karar verdiklerini belirten Davutoğlu, “Almanya’dan haydi

Bismillah diyelim dedik“ dedi.

Almanya’daki Türklerle gurur duyduklarını ifade eden Başbakan

Davutoğlu, “Buraya tahta bavullarla

gelenlerin çocukları, sizler 100 bin işletme ile 400 bin kişiye istihdam sağlıyor, 45 milyar euro ciro

yapıyorsunuz. Bilin ki arkanızda gurur duyacağınız güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var“ diye konuştu.

Avrupa’da yaşayan Türklerin ulusal kimliklerini korumaları gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, ’Sizin

kimliğinizin özünde Yunus Emre’nin güzel Türkçesi Mevlana’nın hoşgörüsü, Hacı Bektaşi Veli’nin ‘iri

olun,

diri olun’ deyişi var. Sizlerden tek beklentimiz, ne olursa olsun dilinizi, dininizi, örfünüzü unutmayın“ diye

konuştu.

Vaatlerini sıraladı

3 Mayıs’ta Dortmund’da dile getirdiği 10 seçim vaadiyle ilgili de konuşan Davutoğlu, pasaport harcının

düşürülmesi, askerlik bedelinin indirilmesi gibi kolaylıklar bağlamında yasal işlemleri başlattıklarını söyledi.

Türkçe’nin yaşatılması için de Almanya genelinde anaokulu ve kreş açacaklarını belirtti.

Davutoğlu Almanya’daki Türklerin anadillerini ve Almancayı iyi öğrenmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başbakana, Bakanlar Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, Beril Dedeoğlu, Selçuk Ozdağ, ile İstanbul

Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Düsseldorf Başkonsolosu Şule

Gürel eşlik etti.